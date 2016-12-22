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Федор Конюхов рассказал о подготовке экспедиции на дно Марианской впадины
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Федор Конюхов рассказал о подготовке экспедиции на дно Марианской впадины
Общество, 05:59
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Федор Конюхов рассказал о подготовке экспедиции на дно Марианской впадины

Российский путешественник Федор Конюхов в интервью RT рассказал о подготовке к погружению на дно Марианской впадины для исследования грунта.

«Нам необходимо ускорить строительство батискафа. Мы обращались с этим вопросом на наши предприятия. Наши специалисты, наши заводы хотят строить его пять-восемь лет, а мы хотим построить его за два-три года», — заявил он, отметив, что именно с этой просьбой он обратился к президенту России Владимиру Путину.

Также Конюхов рассказал, на какие средства планируется осуществить проект. По его словам, бюджетные деньги в проекте задействованы не будут. Он уточнил, что реализация будет производиться на спонсорские деньги ученых из России и других стран. «Если говорить о цене вопроса, то батискаф обойдется в $12 млн», — сказал путешественник.

Федор Конюхов попросил Путина помочь с погружением в Марианскую впадину
Общество

По мнению Конюхова, исследование грунта Марианской впадины принесет науке больше знаний, чем грунт с Луны. «Экспедиция имеет самое большое значение. У нас уже XXI век, а мы еще ни одного кусочка камушка, ни грамма грунта не достали со дна Марианской впадины. У нас океаны изучены всего на 3%», — посетовал он.

При этом Конюхов предположил, что в ходе экспедиции удастся обнаружить очень древних животных, в частности, гигантских медуз. Кроме того, путешественник заявил, что во время погружения он намерен установить рекорд по глубине погружения. «Мы рассчитываем зайти в трещины и все-таки сесть на 11 025 метров. Таким образом, мы опустимся на 200 метров глубже — вот это рекорд», — отметил он, добавив, что планирует находится в Марианской впадине около двух суток и пройти более 64 км вдоль морского дна.

В конце июня Федор Конюхов попросил у Владимира Путина помощи и благословения в организации погружения в Марианскую впадину. Путешественник рассказал, что он проведет эту экспедицию с ученым-океанологом Артуром Чилингаровым.

Теги: Федор Конюхов , путешественник , батискаф , исследование , грунт
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