Греф заявил, что кризис сделал жизнь более красочной и интересной

Глава Сбербанка считает, что текущая экономическая ситуация мотивирует людей и компании и высвечивает как их сильные стороны, так и недостатки. Конец же кризиса наступит незаметно

Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Признаков окончания кризиса пока не видно, потому что «конец всегда приходит незаметно», заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис», передает корреспондент РБК.

«Поэтому в том кризисе, который случился, мы еще не осознаем и все те потери, которые понесли», — продолжил он.

Греф отметил, что теперь у людей появилась «мотивация жить, работать, творить и думать», основанная на условных рефлексах. «Жизнь стала более яркой, красочной и интересной. Похоже, в ближайшие годы она будет еще более интересной», — заключил глава Сбербанка. А кризис, по его мнению, обнаружил как сильные стороны, так и недостатки людей и организаций.

О том, что говорить о приближении к завершению кризиса рано, на «Финополисе» заявила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Минэкономразвития в сентябре улучшило прогноз ВВП России. Согласно новым подсчетам, экономика по итогам текущего года сократится на 2,9%, в 2023 году — на 0,8%, а в 2024 году вырастет на 2,6%. У Всемирного банка прогноз более пессимистичный: падение на 4,5% в этом году, на 3,5% в следующем и рост на 1,6% в 2024-м.

Президент Владимир Путин на форуме «Валдай» в конце октября заявил со ссылкой на российских экспертов, что страна уже прошла пик санкционных трудностей и в целом адаптировалась к новым условиям. Российские власти неоднократно заявляли об устойчивости российской экономики и подчеркивали, что санкции навредят в первую очередь странам, которые их вводят.