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Война санкций ,  
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Британия ввела санкции против Потанина, Рудского и Цивилева

Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Власти Великобритании включили в санкционный список российского бизнесмена Владимира Потанина и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сообщается на сайте правительства.

Потанин попал под ограничительные меры как контролирующий собственник Росбанка — «Интеррос» купил его в апреле у покидавшего российский рынок Societe Generale. Как отметили британские власти, Росбанк ведет бизнес в финансовом секторе России, представляющем стратегическую важность для российского правительства. А сам бизнесмен «продолжает накапливать состояние, поддерживая режим [президента России Владимира] Путина», после начала спецоперации России на Украине «приобретая Росбанк и доли в Тинькофф Банке», говорится в документе.

РБК направил запрос представителю группы «Интеррос», объединяющей активы Потанина. Представитель «Тинькофф» отказался от комментариев. В Росбанке не ответили на запрос РБК.

Под санкции, которые предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию, также попали:

  • жена Цивилева, председатель совета директоров «Колмар груп» Анна Цивилева, которую британские власти называют «родственницей [президента России Владимира] Путина». Официального подтверждения этой информации нет;
  • Саид и Саит-Салам Гуцериевы — сын и брат бизнесмена Михаила Гуцериева. Саид Гуцериев — основной бенефициарный собственник и член совета директоров группы «М.Видео-Эльдорадо». Его дядя — гендиректор «Корпорации А. Н. Д.»;
  • председатель совета директоров и акционер «СПБ биржи» Иван Тырышкин — лидер группы инвесторов, покупающих долю в банке «Хоум Кредит энд Финанс» у Home Credit B.V. (входит в чешскую PPF Group);
  • гендиректор Тувинской энергетической промышленной корпорации, председатель совета директоров «УСК Мост» Руслан Байсаров;
  • хорватский бизнесмен Михайло Перенчевич — как президент компании «Велесстрой», работающей в нефтегазовом секторе России;
  • командующий войсками Восточного военного округа Александр Чайко;
  • начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России — первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской и ряд других военных деятелей.

Из организаций под санкции попали инвестиционно-банковская компания Marshal.Global, Московский индустриальный банк, «Колмар», АО «Новые возможности», которому в мае перешли отдельные активы экосистемы Сбербанка, а также разработчик и интегратор банковского программного обеспечения R-Style Softlab. Последняя включена в список как компания, которая может снизить эффект от отключения российских банков от системы SWIFT посредством участия в развитии Системы передачи финансовых сообщений Центробанка.

Материал дополняется.

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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