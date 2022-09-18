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Военная операция на Украине ,  
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Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом

В пятницу Минюст признал иноагентом ее мужа Максима Галкина, который не раз высказывался против военной операции на Украине. Пугачева заявила, что солидарна со своим мужем, которого считает порядочным человеком и патриотом России
Алла Пугачёва
Алла Пугачёва (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала в Instagram (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в России) призыв к Министерству юстиции признать ее иностранным агентом. В минувшую пятницу в список физлиц-иноагентов был внесен ее муж Максим Галкин.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала певица.

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста.

Минюст внес Максима Галкина в список иноагентов
Политика
Максим Галкин

После начала российской военной операции на Украине Пугачева и Галкин уехали из России в Израиль, причем певица подчеркивала, что находится там на отдыхе и лечении и не собирается эмигрировать. В конце августа она вернулась в Россию, заявила, что намерена «навести порядок» в головах и что хочет «набить морду одному человеку».

Галкин после отъезда открыто критиковал российскую военную операцию на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его высказывания «непристойными», отметив, что от Пугачевой «не слышал ни одного заявления». «А супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления. Пока я не видел какой-то реакции кого-то из наших компетентных органов, но он сам в заявлениях себя антагонизирует со всеми нами», — сказал представитель Кремля.

16 сентября Минюст внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов: по версии ведомства, артист получал финансирование от Украины «при осуществлении политической деятельности».

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Галкин после этого заявил, что, во-первых, не занимается политической деятельностью, а во-вторых, не получал никаких денег с Украины последние несколько лет, с тех пор как перестал давать там концерты. «Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — заявил телеведущий. Он сказал, что сам к иноагентам себя не относит, а повод для внесения его в реестр считает надуманным.

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Персоны
Андрей Гатинский, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
Любовь Порываева
Максим Галкин Алла Пугачева иноагенты Минюст

Максим Галкин

Юморист, пародист, шоумен, телеведущий

18 июня 1976 года

Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор

15 апреля 1949 года
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