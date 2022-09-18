Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом
Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала в Instagram (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в России) призыв к Министерству юстиции признать ее иностранным агентом. В минувшую пятницу в список физлиц-иноагентов был внесен ее муж Максим Галкин.
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала певица.
РБК направил запрос в пресс-службу Минюста.
После начала российской военной операции на Украине Пугачева и Галкин уехали из России в Израиль, причем певица подчеркивала, что находится там на отдыхе и лечении и не собирается эмигрировать. В конце августа она вернулась в Россию, заявила, что намерена «навести порядок» в головах и что хочет «набить морду одному человеку».
Галкин после отъезда открыто критиковал российскую военную операцию на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его высказывания «непристойными», отметив, что от Пугачевой «не слышал ни одного заявления». «А супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления. Пока я не видел какой-то реакции кого-то из наших компетентных органов, но он сам в заявлениях себя антагонизирует со всеми нами», — сказал представитель Кремля.
16 сентября Минюст внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов: по версии ведомства, артист получал финансирование от Украины «при осуществлении политической деятельности».
Галкин после этого заявил, что, во-первых, не занимается политической деятельностью, а во-вторых, не получал никаких денег с Украины последние несколько лет, с тех пор как перестал давать там концерты. «Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — заявил телеведущий. Он сказал, что сам к иноагентам себя не относит, а повод для внесения его в реестр считает надуманным.