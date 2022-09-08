Главы Минфина и ЦБ назвали формулу финансового суверенитета России

Главы ведомств и помощник президента Максим Орешкин перечислили факторы, при которых финансовый суверенитет станет третьим союзником России после армии и флота

Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия должна «жить по средствам и не ходить с протянутой рукой», чтобы достичь финансового суверенитета, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума. Трансляция шла на сайте мероприятия.

Министр назвал финансовый суверенитет третьим союзником России после армии и флота. Он отметил, что с силовой составляющей, но без независимости финансовых решений государство не могло бы решить все важные проблемы.

«Финансовый суверенитет предполагает следующее: это должен быть устойчивый, сбалансированный бюджет, участие на финансовом рынке, которое не приводит к непредсказуемой для инвесторов финансовой политике государства и государство имеет доверие со стороны участников рынка по проведению денежно-кредитной политики, устойчивость макроситуации», — перечислил Силуанов.

В свою очередь помощник президента Максим Орешкин назвал принципами финансового суверенитета наличие:

рынка в национальной валюте с достаточным объемом финансовых ресурсов, где Россия чувствует себя хорошо

платежных и инвестиционных инструментов, с чем есть трудности;

системы управления для решения задач экономического развития, над которой нужно поработать.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сочла, что главным принципом независимости является устойчивость к внешним шокам. Также важна устойчивость банков, правильная денежно-кредитная политика, инфляционное таргетирование и плавающий курс. Но финансовый суверенитет — это не автаркия и не самоизоляция системы, которая привела бы к снижению уровня жизни.

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Представители российской власти начали активно говорить о финансовом, политическом и технологическом суверенитете после того, как западные страны ввели жесткие санкции против компаний, банков и бизнесменов страны из-за военной операции на Украине. В результате Россия вышла на первое место в мире по числу санкций, которое достигло десяти тысяч, а финансовая система осталась почти без половины золотовалютных резервов.