Лукашенко показал первый белорусский компьютер

Первый белорусский компьютер создан на заводе «Горизонт» и имеет 12% белорусских составляющих, рассказал президент Белоруссии Лукашенко. Он пообещал, что к концу 2022 года показатель вырастет до 30%

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил первый белорусский компьютер в ходе открытого урока «Историческая память — дорога в будущее».

«Это первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача «пошататься» по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать (процессоры, программное обеспечение), и создать этот компьютер», — сказал он.

Белорусский лидер признал, что в этом компьютере лишь 12% белорусских составляющих. Он пообещал, что к концу 2022 года будет 30%. «Во всех самых лучших компьютерах нет полностью комплектующих только одной страны. То есть это собрание сочинений всей планеты», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, компьютер был создан на заводе «Горизонт». «У нас есть огромный потенциал. У нас есть люди, которые <...> умеют творить невероятное», — заключил Лукашенко.

Президент Белоруссии выразил уверенность, что это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов.

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