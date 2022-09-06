Ротенберг заявил о конце глобализации и назвал риски разворота на Восток

Бизнесмен уверен, что «бросаться к восточным партнерам на шею — ни к чему хорошему не приведет, любовь должна быть обоюдной». При этом он не исключает, что европейские страны в будущем «захотят прислониться к сильной экономике»

Аркадий Ротенберг (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Бизнесмен Аркадий Ротенберг на Восточном экономическом форуме рассказал РБК о плюсах и минусах разворота на Восток. «Восточный рынок интересен нам испокон веков, его надо осваивать, хотя, конечно, это риск», — рассуждает он, отвечая на вопрос РБК, насколько восточные экономики способны компенсировать потери российского бизнеса от западных санкций.

«Китайцы, как известно, достаточно сложные переговорщики, без собственной выгоды ничего делать не будут. Не удивлюсь, если впоследствии они будут, например, перепродавать наши энергоресурсы. В Индии более разговорчивые партнеры, но не менее сложные», — говорит Ротенберг.

Бизнесмен отмечает, что «разворот уже состоялся, просто необходимо сделать это более обширно»: «Но это значит не только пускать их к себе, но и заходить полноценно на тот же китайский рынок — у нас есть все возможности для этого: короткое логистическое плечо и их рынок на 1,5 млрд человек». По мнению Ротенберга, у России есть что предложить китайскому рынку кроме энергоресурсов: готовые товары, продукция сельского хозяйства, биоресурсы, химия, образование и даже религия. Но «бросаться к восточным партнерам на шею — ни к чему хорошему не приведет». «Любовь должна быть обоюдной», — уверен он.

По его словам, новые потенциальные коалиции и «дружба» для России — в сотрудничестве с Востоком. Причем речь идет не только о Китае и Индии: «Возьмите, например, Индонезию с 273-миллионным населением, Пакистан и другие страны. Я считаю, что у нас есть потенциал развития в эту сторону». При этом он не исключает, что европейские страны в будущем захотят «снова разговаривать и прислониться к сильной экономике».

«Мир сегодня поменялся, он уже обратно не вернется. Такого, как было, однополярного мира уже не будет. Глобализация закончилась», — резюмирует Ротенберг.

Перед Восточным экономическим форумом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что по мере того, как на западном направлении искусственно вводятся ограничения, «торгово-экономические отношения больше начинают ориентироваться на Восток». «Там проявляется интерес к нашей стране и находятся, формируются форматы взаимовыгодного характера, что, собственно, самое главное», — сказал он.

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Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в статье для РБК перед форумом отмечал, что Россия после начала военной операции на Украине и введения западных санкций оказалась «в эпицентре разлома мира». По мнению министра, при повороте на Восток нужно пойти именно восточным путем — по канонам генерала и философа, автора трактата о военной стратегии «Искусство войны» Сунь Цзы, который жил в Древнем Китае.

«Битва такого масштаба, как битва за технологии, не может быть выиграна в лоб — взять у Китая все, чего нам не хватает, или быстрее других изобрести квантовый компьютер. Это кампания на несколько поколений, где каждое предыдущее передает следующему верный пас», — писал министр.