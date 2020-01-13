«История о семейном кризисе»: СМИ об отказе принца Гарри от привилегий

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 60,95 (-0,32) Quote, 12:18
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 67,82 (-0,23) Quote, 12:18
Сарадж отказался «сидеть за одним столом» с Хафтаром в Москве Политика, 18:51 В Иране заявили о планах подать в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани Политика, 18:44 Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку Бизнес, 18:43 В партии Порошенко предложили найти вину России в крушении Boeing в Иране Политика, 18:38 «Сибирь» отыграла у «Куньлуня» отставание в три шайбы и победила Спорт, 18:37 Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд Бизнес, 18:34 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:31 Путь франчайзинга: в будущее или в никуда Pro, 18:29 Мужчины обогнали женщин в тратах к Новому году Общество, 18:26 Акции «Газпром нефти» подскочили на 5,6% Quote, 18:19 Почему эти фильмы лучшие: 9 претендентов на «Оскар» 2020 Стиль, 18:09 СМИ сообщили о состоянии выпавшей из окна дома в Москве модели Пунтус Общество, 18:07 Адвокат заявил о признании процесса против экс-главы Пакистана незаконным Политика, 17:52 Эрдоган сообщил о планах приехать на берлинскую конференцию по Ливии Политика, 17:47
Политика ,  
0 

«История о семейном кризисе»: СМИ об отказе принца Гарри от привилегий

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сообщили об отказе от своих королевских прав. Этому предшествовала критика образа жизни Маркл в СМИ и сплетни о скандалах во дворце. Что пишут об этом западные СМИ — в обзоре РБК
Принц Гарри и его жена Меган Маркл (Фото: Alastair Grant / AP)

The Guardian, Великобритания

«Это то, из чего состоят романтические комедии: красивая молодая женщина встречает обворожительного принца, и после череды легких недоразумений они живут долго и счастливо. Ну, по крайней мере, так задумывается. Меган Маркл <…> отошла от сценария и попыталась создать другой хэппи-энд, и не без оснований.

Все, что могло предшествовать совместному решению пары отказаться от прав старших членов королевской семьи, можно прямо отследить благодаря сенсационным и унизительным заголовкам о Маркл. <…> Гарри, к его чести, был рядом с ней на каждом шагу этого пути, бросая вызов традициям своим требованием положить конец нападкам таблоидов на нее, которое, к сожалению, мало на что повлияло. Во всяком случае, это дало новостным программам новый повод для обсуждения, но его действия, тем не менее, заслуживают одобрения.

<…> Как успешная женщина смешанной расы из Калифорнии Маркл стала новой боксерской грушей для СМИ, и ее семья тоже не избежала нападок прессы. Контраст в отношении к ее разведенным родителям бросался в глаза: скрытый расизм в отношении ее чернокожей матери и сочувствие к ее белому отцу.

<…> Критики утверждают, что Маркл знала, на что подписывалась, и должна была быть более подготовленной. Но ответственность за расизм не должна лежать на людях с другим цветом кожи. <…> Не могу удержаться от вопроса: если Маркл, в прошлом успешную актрису, в значительной степени приемлемую для преимущественно белых СМИ, могут выдавить из королевской семьи, как публика может реагировать на кого-то с меньшими привилегиями?

Кажется, большая часть Британии отчаянно хочет освободиться от расистской истории, не проводя никакой работы по борьбе с расизмом и относясь к маргинализации и дискриминации как к воображаемым раздражителям, которые не стоят того, чтобы им противостоять. Но при взгляде на судьбу монаршей пары, которая должна была символизировать прогресс и «пострасовое» британское общество, становится ясно, что впереди еще много работы».

The Washington Post, США

«Не стоит обманывать себя: последние перипетии в Виндзорском королевском доме — продолжение очень грустной истории о семейном кризисе.

<...> Сама королева Елизавета II оказалась на престоле из-за аналогичного конфликта: ее отец стал королем после того, как ее дядя отказался от трона, чтобы жениться на разведенной женщине и отправиться в изгнание. Затем трое из четырех детей королевы развелись, причем один — с огромным скандалом.

<...> Пока что у Гарри более счастливая история, чем у его матери. <...> И все-таки уход младшего сына Дианы из королевской семьи стал жутковатым напоминанием, как изгнали ее саму.

<...> Это должно стать предостережением всем, кто упорно считает побег Гарри и Меган современной сказкой, в которой герцогиня спасает принца и забирает его с собой в Канаду, где они будут жить долго и счастливо. Но когда вы уходите в закат, это также значит, что вы покидаете любимого брата, отца и бабушку. И глупо забывать суть истории, закрывая глаза на то, что любая драма подразумевает боль».

The Telegraph, Великобритания

«Почему британская монархия из поколения в поколение становится участницей мыльной оперы? Потому что монархия — это одновременно и институт, и семья. Институты требуют определенной степени подчинения авторитету и традициям.

<...> Но заставлять не желающих этого членов королевской семьи сидеть на королевском троне бесконечно жестоко. Интересно, с чем Меган было труднее смириться — с пристальным вниманием или со скукой? И то и другое, должно быть, было шоком.

<...> Монархия всегда приспосабливается к выживанию, и брак между Гарри и Меган был частью этой эволюции. Если королева и принц договорятся об условиях, это тоже станет новшеством, которое вплетено в живую традицию, помогающую держать корабль на плаву.

<...> Экзистенциальный кризис принца Гарри явно причинил боль семье, но на самом деле это не самое худшее, что может случиться с монархией. У нее есть успешная модель. Это настоящая королева».

The New York Times, США

«СМИ Великобритании, очевидно, преуспели в исполнении своей задачи по изгнанию Меган Маркл, герцогини Сассекской, из страны. Правда, им пришлось смириться с условием, на которое они, возможно, не рассчитывали — с потерей принца Гарри, любимого члена королевской семьи, который играет важную роль в формировании ее бренда в мире.

<...> В жестком классовом обществе Великобритании все еще существует глубокая корреляция между привилегиями и расой. Относительно небольшому количеству цветных людей (а если иметь в виду только тех, у кого африканские корни, то это число будет еще меньше), которым удалось добиться заметного успеха и процветания в Великобритании, часто говорят, что мы должны быть благодарны, и предлагают уехать, если нам тут не нравится.

Наследие истории Британской империи — глобальной системы, основанной на доктрине превосходства белых, — связано с ее ведущей ролью в мировой работорговле и продвижении идеологии расизма, на которую она опиралась.

<...> И Меган, и Гарри, похоже, очень ясно осознали, в какой реальности живут. Неудивительно, что им захотелось уйти и, как это можно между строк прочитать в их заявлении, воспитать своего сына Арчи там, «где можно будет сосредоточиться на следующей главе», защитив его от той агрессии, которая обрушилась на них.

<...> По иронии судьбы, когда Гарри и Меган взяли дело в свои руки и решили уйти, продемонстрировав свое отношение к расизму британского истеблишмента, они совершили наиболее королевский и достойный поступок из возможных».

The Daily Mail, Великобритания

«Возможно, не стоило и ожидать, что два очень разных мальчика с очень разными женами сформируют союз на всю жизнь. И, возможно, слишком легко обвинять американку Меган в уходе вместе с Гарри из замка в закат.

И все еще кажется, что всего мгновение назад Гарри был так же близок с Кейт, как и с Уильямом, — добросердечное трио, радующее весь мир. Два принца, конечно, далеко не первые мужья, чью близкую дружбу разрушили не поладившие между собой жены.

Трагедия в том, что до появления Меган Гарри был воплощением популярного принца XXI века. Он был тем, чего ожидает любой романтик от почтительного молодого представителя королевской семьи: не только привлекательный и храбрый солдат, но еще и тот, кто легко может посмеяться над собой. <…> Приход Меган в его жизнь очень сильно все изменил. Но было ли это ее ошибкой или дело в неуверенности Гарри в том, как привести человека из Голливуда в жестко ограниченный и контролируемый мир королевской жизни?

Меган привыкла продвигать на публике свои взгляды на что угодно, от климатических изменений и прав человека до чистой воды и гендерного равенства. Это стало ясно, когда «потрясающая четверка» продвигала на сцене свою посвященную ментальному здоровью благотворительную программу Heads Together, и герцогиня Сассекская, естественно, захватила микрофон.

Уже тогда ощущался дискомфорт вокруг Уильяма и Кейт. Рядом была женщина, давшая ясно понять, что ее новый королевский статус был средством, чтобы ее голос был услышан, — неизвестная философия в монаршей жизни. В этот момент молчащая Кейт позади нее выглядела почти глупо. В действительности все, что Кейт делала, — это следовала протоколу, который позволял королевской семье продолжать существование на протяжении поколений».

The Atlantic, США

«И тут на сцену выходят принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, которые объявляют, что отказываются быть высокопоставленными членами королевской семьи, что они будут брать на себя меньше обязанностей, но продолжат «в полной мере поддерживать» королеву. <...> Не нужно быть экспертом в британской монархии, чтобы понять: нельзя отказаться от исполнения своих обязанностей и в то же время полностью поддерживать человека, который эти обязанности распределяет; нельзя сохранить привилегии аполитичного института и в то же время участвовать в деятельности, которая непременно вторгнется в политику.

<...> Лицемерие не является благом из-за того, что лицемерят все. Подобно многим порокам, оно часто слишком дорого стоит, и поэтому большинству не по карману. Например, у большинства нет денег, чтобы летать на частных самолетах, и поэтому они вряд ли станут борцами против климатических изменений и частыми пассажирами шикарных самолетов, в чем обвиняют Гарри и Меган.

<...> Когда они начнут поступать, как простые люди, высказывая простые мнения, народ будет относиться к ним соответственно — как к простым людям. Конечно, всем понятно желание Гарри и Меган быть независимыми, говорить то, во что они верят, чем-то заниматься, что-то отстаивать. Но спросите любого политика, и он скажет, что за это придется платить.

Ситуацию осложняет то, что у Гарри не было выбора. Он не единственный в этом мире, кто родился богатым, но он не мог выбирать назначенную ему роль. Гарри, как и все остальные люди, может желать неприкосновенности личной жизни, ненавидеть критику в адрес жены, пытаться защитить своего ребенка, оплакивать свою мать и испытывать отвращение к тем, кто гонялся за ней по парижским улицам, а потом фотографировал ее, когда она умирала.

<...> Но ему не избежать издержек, связанных со сделанным выбором. Гарри и его жену пригвоздят к позорному столбу за принятое решение, за их лицемерие или алчность, за ханжество или привилегии, в зависимости от того, кто будет на раздаче критики. Некоторые комментарии будут несправедливыми и болезненными, некоторые будут женоненавистническими и расистскими, как это всегда бывает. Кто-то обязательно перейдет границу, начнет клеветать, нарушать их частную жизнь. Но некоторые комментарии будут справедливыми. А выбранная ими жизнь означает, что они чаще, чем прежде, будут подвергаться обоснованной критике».

Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
Теги: Великобритания, принц Гарри, Меган Маркл
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter