Лидер КНДР назвал конечной целью обладание самым мощным ядерным оружием

Пуск ракеты «Хвасон-17» (Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Северная Корея стремится к тому, чтобы обладать самыми мощными в мире ядерными силами, заявил руководитель страны Ким Чен Ын, передает Reuters со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).

По словам главы республики, ядерные силы нужны для защиты суверенитета государства и потому «конечная цель» КНДР — «обладание самой мощной в мире стратегической силой, абсолютной силой, невиданной в столетии».

Ким Чен Ын 18 ноября посетил испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17». Ракету запустили в Пхеньянском международном аэропорту, она летела более 4 тыс. секунд. Дальность полета составила почти 1 тыс. км, а высота — 6 тыс. км.

Reuters указывает, что северокорейский руководитель назвал МБР «самым сильным стратегическим оружием в мире» и отметил, что она показывает способность КНДР создать самую сильную в мире армию.



Во время испытаний вместе с лидером страны была его дочь, фотографии которой были опубликованы впервые. 27 ноября ЦТАК разместило еще несколько снимков Ким Чен Ына с ней.

Свои запуски КНДР проводит во время роста напряженности в районе Корейского полуострова. Там с октября идут учения южно-корейских и американских военных. 18 ноября они провели совместные учения военно-воздушных сил с участием истребителей F-35A, которые стали ответом на последний пуск Пхеньяна.

В данной ситуации президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «приказал усилить совместную оборонную позицию Южной Кореи и США, активно реализовать меры по усилению мер сдерживания Северной Кореи» сторонами.

Пхеньян ранее обвинял Вашингтон и Сеул в превращении полуострова в «горячую точку» из-за их учений. Также КНДР заявляла, что учения, которые проводили США и Южная Корея ранее в этом году, свидетельствуют о достижении «завершающего этапа» «сценария войны США против КНДР».