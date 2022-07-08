Лавров словами «ушел и ушел» отреагировал на отставку Джонсона

Глава МИД России не выразил сожаления из-за отставки премьера Британии, заявив, что тот проводил антироссийскую политику, а также «гнался за внешними эффектами» и «держался за власть»

Борис Джонсон (Фото: Carl Court / Getty Images)

Великобритания при премьер-министре Борисе Джонсоне проводила «агрессивную политику» в отношении России, используя для этого как предлог ситуацию на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после министерской встречи стран-членов G20 в Индонезии. Таким образом он прокомментировал уход в отставку Джонсона, о которой тот объявил накануне.

«Мне даже не хочется комментировать, потому что Борис Джонсон всей своей деятельностью на посту премьер-министра, да и на посту министра иностранных дел доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать». — сказал глава МИД России.

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Лавров также отметил, что Великобритания проводила «агрессивную политику» в отношении России, «используя в качестве предлога события на Украине». Он считает, что эта активность резко возросла после того, как Джонсон вывел свою страну из ЕС. После этого, полагает министр, Британия оказалась «на задворках европейской политики».

«Сейчас они активнейшим образом последние месяцы пытались сколотить новый альянс — Великобритания, Польша, Прибалтика, Украина, для того чтобы иметь такой английский плацдарм на континенте и продвигать свою политику», — заявил министр.

«Ну ушел и ушел, — продолжил Лавров, комментируя отставку Джонсона. — Все говорили, что надо Россию изолировать, а пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона».

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Британский премьер объявил об отставке на фоне скандала, разразившегося из-за его кадровых назначений. Причиной стало поведение бывшего заместителя главного организатора Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера. Он устроил пьяный дебош в элитном клубе для консерваторов в Лондоне, а также приставал к двоим мужчинам. Впоследствии Пинчер извинился и подал в отставку.

Джонсона же начали критиковать после того, как выяснилось, что он знал о расследовании в отношении Пинчера из-за домогательств, однако назначал того на высокие должности.

В итоге десятки сотрудников британского правительства подали в отставку, включая нескольких министров, после чего Джонсон объявил об уходе с поста.

Российский посол в Великобритании Андрей Келин, комментируя события на Даунинг-стрит, выразил надежду. что преемник Джонсона «не будет таким враждебным или воинственным» по отношению к России.