Лавров словами «ушел и ушел» отреагировал на отставку Джонсона

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 64,13 (-0,19) Инвестиции, 07 июл, 15:52
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 63,14 (+0,23) Инвестиции, 07 июл, 15:52
Рябков сообщил о просьбе США по задержанным в боях на Украине американцам Политика, 11:16
Криптоплатформу Celsius обвинили в мошенничестве на миллионы долларов Крипто, 11:14
Блаттера и Платини оправдали по делу о коррупции Спорт, 11:08
Лавров ответил на отказ министров фотографироваться с ним на G20 Политика, 11:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:00
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 11:00
Что добавить в карточку товара, чтобы выбиться в топ Pro, 10:59
Курс евро к доллару упал до минимума с декабря 2002 года Инвестиции, 10:51
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Совфед запретил доступ в здания послу Британии после бойкота дипломатов Политика, 10:50
Подозреваемый в нападении на Абэ объяснил намерение убить экс-премьера Политика, 10:48
Провальный квартал для новостроек: ждать ли снижения цен к осени Недвижимость, 10:45
Легионер «Спартака» Мартинс вернулся в Россию Спорт, 10:42
Как российские компании регламентируют поведение сотрудников в соцсетях Pro, 10:41
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 10:37
Политика ,  
0 

Лавров словами «ушел и ушел» отреагировал на отставку Джонсона

Глава МИД России не выразил сожаления из-за отставки премьера Британии, заявив, что тот проводил антироссийскую политику, а также «гнался за внешними эффектами» и «держался за власть»
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Carl Court / Getty Images)

Великобритания при премьер-министре Борисе Джонсоне проводила «агрессивную политику» в отношении России, используя для этого как предлог ситуацию на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после министерской встречи стран-членов G20 в Индонезии. Таким образом он прокомментировал уход в отставку Джонсона, о которой тот объявил накануне.

«Мне даже не хочется комментировать, потому что Борис Джонсон всей своей деятельностью на посту премьер-министра, да и на посту министра иностранных дел доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать». — сказал глава МИД России.

Video

Лавров также отметил, что Великобритания проводила «агрессивную политику» в отношении России, «используя в качестве предлога события на Украине». Он считает, что эта активность резко возросла после того, как Джонсон вывел свою страну из ЕС. После этого, полагает министр, Британия оказалась «на задворках европейской политики».

Борис Джонсон уходит с «лучшей работы в мире»
Политика
Борис Джонсон

«Сейчас они активнейшим образом последние месяцы пытались сколотить новый альянс — Великобритания, Польша, Прибалтика, Украина, для того чтобы иметь такой английский плацдарм на континенте и продвигать свою политику», — заявил министр.

«Ну ушел и ушел, — продолжил Лавров, комментируя отставку Джонсона. — Все говорили, что надо Россию изолировать, а пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона».

Читайте на РБК Pro
Pro
Чарльз Кох Лоббизм на $115 млрд: как братья Кох строили свою нефтяную империю
Статьи
Pro
Фото: Julio Cortez / AP Что добавить в карточку товара, чтобы выбиться в топ
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы

Британский премьер объявил об отставке на фоне скандала, разразившегося из-за его кадровых назначений. Причиной стало поведение бывшего заместителя главного организатора Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера. Он устроил пьяный дебош в элитном клубе для консерваторов в Лондоне, а также приставал к двоим мужчинам. Впоследствии Пинчер извинился и подал в отставку.

Чем запомнился премьер-евроскептик Борис Джонсон. Фотогалерея
Фотогалерея 

Джонсона же начали критиковать после того, как выяснилось, что он знал о расследовании в отношении Пинчера из-за домогательств, однако назначал того на высокие должности.

В итоге десятки сотрудников британского правительства подали в отставку, включая нескольких министров, после чего Джонсон объявил об уходе с поста.

Российский посол в Великобритании Андрей Келин, комментируя события на Даунинг-стрит, выразил надежду. что преемник Джонсона «не будет таким враждебным или воинственным» по отношению к России.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Сергей Лавров Борис Джонсон Великобритания отставка
Материалы по теме
Кто добивался отставки Бориса Джонсона. Видео
Политика
Полное видео заявления Бориса Джонсона об уходе с поста премьера
Политика
Sun сообщил о звонке Бориса Джонсона королеве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter