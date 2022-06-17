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ПМЭФ-2022 ,  
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«Экономика реальных ценностей». Главное с третьего дня ПМЭФ-2022

В пятницу на ПМЭФ выступил Путин, в форуме принял участие президент Казахстана Токаев. Главные заявления и новости третьего дня форума — в обзоре РБК
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Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС

«Экономический блицкриг» и меры поддержки: о чем говорили на пленарном заседании

Владимир Путин, президент России

Первую часть речи президент посвятил политике Запада и санкциям, заявив о провале «экономического блицкрига» и ущербе от санкций для самих США и ЕС. Он отметил, что на смену экономике «мнимых сущностей» приходит экономика реальных ценностей.

Во второй части он перечислил ключевые принципы развития экономики, среди которых открытость и технологический суверенитет. Также он предложил отменить большинство проверок для бизнеса, запустить промышленную ипотеку, снизить ставку по льготным жилищным кредитам и призвал бизнес «связать свое будущее с Родиной»: «Настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей Родиной».

Главное из выступления Владимира Путина — в материале РБК:

«Дома надежнее»: главное из выступления Путина на ПМЭФ-2022
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Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Токаев заявил, что страна поддержит создание Большого евразийского партнерства, базой которого может быть СНГ.

Он также заявил, что Казахстан не признает «квазигосударства», которыми республика считает ДНР и ЛНР. По его словам, сейчас вошли в противоречие два основных принципа Устава ООН — право наций на самоопределение и территориальная целостность государств. Если первое реализовать на всей планете, появится 500 государств, а это хаос, считает Токаев.

Доллар как наркотик и «голландская болезнь»: о чем говорили участники форума

Максим Орешкин, помощник президента

Орешкин назвал доллар наркотиком: «Это наркотик, на который подсадили весь мир с точки зрения расчетов, обслуживания банковской системы и т.д. Конечно, отказ от наркотика — это непростая история, но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растет».

А вот глава ВТБ Андрей Костин считает, что доллар — это «самое мощное оружие, которое имеют США».

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер

В новых условиях российская ИТ-отрасль превращается в «гигантский рынок» для российских и зарубежных специалистов, считает Чернышенко: «По поводу массового исхода ИТ-специалистов, это был скорее вброс. Некоторые команды действительно некоторые компании переносили. Но сейчас, учитывая тот гигантский объем спроса, который есть внутренний, и денег, которые даются со стороны государства, с одной стороны, как на разработку субсидирование, так и на внедрение, оно обеспечивает огромный заказ для большого числа специалистов».

Антон Силуанов, глава Минфина

При увеличении экспорта на фоне восстановления логистических цепочек и дальнейшем укреплении рубля российскую экономику может ждать «голландская болезнь», предупредил министр. «Мы забыли совсем про «голландскую болезнь», совсем забыли, а она вот уже. Сейчас пока ограничения по импорту, курс крепкий и импорт должен идти. У нас сейчас пока цепочки логистические еще не выстроились, но они выстроятся и опять заболеем. Мы недавно, кстати, болели этой болезнью», — отметил он.

«Голландская болезнь» — ситуация, когда укрепление курса национальной валюты оказывает негативный эффект на экономику из-за резкого роста какого-либо сектора экономики, как правило добывающей отрасли. В итоге развитие других отраслей тормозится и мешает экономическому росту страны. Во время «голландской болезни» увеличиваются цены на сырье, идет приток иностранной валюты, укрепляется национальная валюта, растет экспорт сырья.

Герман Греф, глава Сбербанка

Греф предупредил об убыточности банковского сектора в этом году. По его словам, в прошлом году сектор, в том числе и «Сбер», показал рекордную прибыль. А в этом году будет «отличный результат, если банковский сектор сработает в ноль».

Возврат экономики к уровню 2021 года без принятия каких-либо мер может занять десять лет, оценил Греф на деловом завтраке. По его словам, на страны, которые ввели санкции против страны, приходится 51% российского импорта и 56% экспорта, а это угроза для 15% ВВП.

Алексей Мордашов, глава совета директоров «Северстали»

Властям нужно максимально отменять барьеры для бизнеса, ослаблять валютный контроль и не ограничивать искусственно импорт и экспорт, высказал свое мнение на деловом завтраке Сбербанка Мордашов. «Мы и в хороших-то условиях не могли национальную экономику перестроить, а сейчас действуем в таких критических — тяжелых, полувоенных. Но, может быть, нам, россиянам нужна война, чтобы, так сказать, себя заставить действовать? Ну хорошо, давайте воспользуемся этой энергией, этим импульсом, но нам нужно быть больше одной нацией, что ли, как-то поддерживать друг друга», — сказал он.

О чем еще говорили и спорили на деловом завтраке — читайте в обзоре РБК:

«Если будем строить трубу, нам труба». О чем говорили на завтраке «Сбера»
Финансы
Герман Греф

Игорь Краснов, генпрокурор

Прокуратура равным образом оказывает защиту российским и иностранным предпринимателям, заявил глава Генпрокуратуры. «Мы не делим добросовестный бизнес на «свой-чужой». При встречах с зарубежными коллегами я всегда подчеркиваю, что иностранные инвестиции в России надежно защищены, гарантом этому выступают органы прокуратуры» — сказал он.

Сергей Кравцов, глава Минпросвещения

Возврат к специалитету на некоторых специальностях в вузах оправдан, считает министр. Среди таких специальностей в интервью телеканалу РБК он назвал педагогические: «С точки зрения педагогического образования очень странно, чтобы, например, учитель истории в магистратуру ехал во Францию или в Германию и изучал преподавание истории, в том числе истории России, в другой стране. Мы все прекрасно понимаем, к чему это может привести. То же самое относится и к ряду других специальностей, например военного профиля, которые не перешли на бакалавриат и магистратуру».

Интервью главы Минпросвещения о ЕГЭ и Болонской системе. Видео
Общество

Виталий Мутко, гендиректор «Дом.РФ»

Чиновники могут пересесть на отечественные автомобили Lada, если они будут качественными, считает Мутко: «Вообще в истории российского государства было три-четыре попытки пересадить [на отечественные автомобили]. Я думаю, что все они разбиваются о стоимость и качество. Потому что у любой организации есть лимит на обслуживание автомобилей, если все будет укладываться, никто не будет спорить — пересядут и будут ехать».

Главные новости третьего дня ПМЭФ

  • Объем расходов федерального бюджета в этом году по сравнению с запланированным вырастет на 3 трлн руб. — до 26 трлн руб. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. Эти дополнительные деньги пойдут на субсидирование импорта.
  • Минцифры подтвердило перенос выдачи цифровых паспортов в России. «Мы пока отложили этот вопрос [о выдачe цифровых паспортов] в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы», — заявил глава ведомства Максут Шадаев.
  • Через параллельный импорт в страну были ввезены товары на сумму в $2 млрд, оценил глава Минторга Денис Мантуров. По его словам, в основном это автозапчасти, потребительские товары и предметы критического импорта.

Параллельный, или серый, импорт предполагает возможность ввоза товаров без согласия правообладателя через третьи страны. В России он был запрещен, но в марте на фоне западных санкций правительство частично отменило ответственность за такое нарушение. Разрешение импортировать в страну товары иностранного производства без лицензии правообладателя коснется только продукции предприятий, которые прекратили или приостановили работу в России. Список товаров, разрешенных к параллельному импорту, устанавливает Минпромторг. В начале мая в перечень вошли электроника (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP), автомобили (Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW, Renault, Audi, Mercedes-Benz и другие), железнодорожные локомотивы, саженцы, моторное топливо и смазочные материалы, редкоземельные металлы, резиновые изделия, спортинвентарь и другие товары.

  • Сбер не планирует в этом году вводить отрицательные ставки по валютным вкладам, но может подумать об этом в следующем, заявил глава банка Герман Греф.
  • Центральноафриканская Республика (ЦАР) предлагает российским инвесторам вкладываться в свой биткоин, заявил премьер-министр страны Феликс Молуа.

Что еще произошло в этот день

Украина с 1 июля решила ввести визовый режим с Россией, а Еврокомиссия рекомендовала предоставить стране статус кандидата в ЕС. Аналогичное решение ЕК приняла по Молдавии.

Что даст Украине и Молдавии рекомендация на прием в Евросоюз
Политика
Фото:Francois Lenoir / Reuters
 

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова
ПМЭФ форум Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Антон Силуанов
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