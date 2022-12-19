Как прошел первый съезд всероссийского детского движения И почему название для него обсуждали два дня

В Москве прошел первый съезд нового всероссийского движения детей и молодежи. Оно обрело название: РДДМ «Движение первых», а также ценности и миссию

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На стартовавший 18 декабря в Москве первый съезд нового движения детей и молодежи приехали делегации из 89 субъектов, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Каждая включала по 16 человек: 13 детей, двух педагогов-наставников и председателя регионального отделения. В столичном Манеже, где проходит форум, делегатов ждали два этажа с интерактивными стендами, образовательными квестами, пунктом сдачи ГТО и лекториями, где участникам предстояло обсудить содержание нового движения.

История создания общероссийского движения Законопроект о всероссийском детском движении внесли в Госдуму в мае, к дате 100-летия пионерии. В пояснительной записке к документу говорилось, что законопроект разработан для содействия «проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», а также «для участия в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга». Движение объединит школьников, учащихся колледжей и студентов. Первичные ячейки должны быть созданы в школах и колледжах, членство в нем будет добровольным. Потенциально возможное число детей, которые могут вступить в движение, — более 18 млн, ранее говорил в интервью РБК заместитель главы Росмолодежи Дамир Фаттахов. Организацией воспитания и досуга членов движения будут заниматься взрослые наставники. Включенным в реестр иностранных агентов стать ими нельзя. В первоначальной редакции законопроекта движение называлось «Большая перемена», однако ко второму чтению была внесена поправка, согласно которой название должны выбрать сами участники движения. Ко второму чтению также были решены финансовые вопросы — движение получило право получать имущество в собственность (речь идет в первую очередь о бывших домах пионеров и детских лагерях), а на его работу предусматривалась субсидия из федерального бюджета. 14 июля закон о движении подписал президент Владимир Путин, через неделю он возглавил наблюдательный совет движения. В сентябре президент поручил с 2023 года ежегодно выделять движению детей и молодежи из бюджета 21,3 млрд руб. 13 декабря председателем правления движения был назначен 37-летний заместитель министра образования и науки Григорий Гуров.

Основными в работе движения станут 12 разных тематических направлений. Среди них — образование, наука, труд, культура, волонтерство, патриотизм и историческая память, а также спорт, медиа, дипломатия, туризм, экология, здоровый образ жизни. Дискуссионные площадки по этим направлениям работали одновременно. Так, лекторий «Учись и познавай», посвященный науке и образованию, был посвящен просветительским программам движения. Делегаты излагали свои пожелания и рассказывали о проектах, которые хотели бы видеть, — чаще других звучали предложения о создании центров по профориентации, учете участия в движении при поступлении в вуз и создании видеороликов или каналов в соцсетях. Вопрос о возможном «зачете» участия в движении поднимали чуть позже и педагоги. Они согласились, что некоторые проектные конкурсы можно учитывать в школьной успеваемости, однако выступили за составление четкого списка таких проектов.

«Если каждый из этих ребят создаст свой блог в интернете, то интернет перестанет быть опасным и таким раздражителем среди взрослых. Если ребята там создадут то, что сегодня предлагали, — интересные странички по истории, по научным открытиям — это же здорово. И интернет будет заполнен действительно полезным, и вытеснят они блогеров, которые гадостями занимаются», — сказала РБК председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Кто оказался среди делегатов съезда

Почти все делегаты, приехавшие на съезд, с которыми говорил корреспондент РБК, раньше уже состояли в общественных движениях. «Я был на многочисленных форумах и слетах, но на мероприятиях такого уровня — никогда, столько близких по духу людей», — признается 17-летний Антон Архипов из Вологды. В сентябре он стал полуфиналистом конкурса «Большая перемена», а в своем колледже является председателем спортивного клуба и клуба молодых предпринимателей одновременно. «Ну, это общественное признание — в Вологде меня знают практически все», — отвечает Антон на вопрос, почему он захотел стать участником движения.

13-летняя Анна Хомякова из Пскова, тоже участница «Большой перемены», рассказала, что участвовала в конкурсе соавторов движения. «У нас был проект, мы придумали организацию по типу пионерской, все пошло от тимуровцев. Вообще, я фанат советских фильмов, — добавляет она. — И у меня характер такой: если я вижу, что мои друзья участвуют, спрашиваю себя — почему я не там?».

Романа Калинина из Ивановской области на съезд позвали из Юнармии. «Я участвовал в военных соревнованиях, тренировках — хочу стать военным», — добавляет он и показывает два приза за ГТО, которые он сдал здесь полчаса назад. «Я пока не очень понимаю, чем для меня это движение будет отличаться от того, что есть, от Юнармии, еще разбираюсь», — заключает он.

О каких проблемах говорили педагоги

«Я не разделяю идею создания первичных ячеек в школах, детское движение — что-то, что рождается вне школы, иначе это быстро скатится в формализм. В школах должен остаться только учет детей», — сказал РБК председатель регионального отделения Костромской области Дмитрий Краснов. До этого он работал в Российском движении школьников.

По словам Краснова, в его области уже есть актив из примерно 200 детей, интересующихся движением и готовых в него вступить. «В то же время меня радует заявленный переход от событийной к проектной работе, — добавляет он. — Если Российское движение школьников было своеобразным event-агентством, то здесь у участников появляется возможность общаться и работать вместе. Это уже не только конкурсы, но массовая история».

Дети не будут вступать в движение, если значительно не упростится процесс регистрации, предупреждает педагог-наставник из Бурятии Арюна Хан. Сейчас, чтобы подать заявку на участие в движении, нужно использовать сайт госуслуг, получить госключ, электронную подпись и прикрепить заявление, говорит она. «Есть глухие деревни, где нет интернета, есть дети с кнопочными телефонами, не у всех есть Госуслуги — движение же от 6 до 18 лет. А как быть с детьми, у которых проблемы в семье — кто поможет им с регистрацией?» — риторически спрашивает она.

Наставников также интересовали практические вопросы — как будет выглядеть трудовые договоры, будут ли конкретные инструкции, как создавать ячейку или пояснения по программам. «Благодаря одному документу организации сотрудничать не научаться, мы здесь как раз, чтобы учиться это делать», — возражает в разговоре с РБК представитель ЯНАО Ирина Вилкова, добавляя, что приветствует выделение штатных единиц на эту работу.

Почему названию посвятили два дня

Пленарное заседание первого дня, на котором участникам предстояло принять решение о ценностях, названии и миссии организации, началось вечером в воскресенье. Под видеовизитки региональных отделений дети-делегаты вынесли флаги своих регионов, после чего были выбраны мандатная и счетная комиссии. Голосование проходило электронно — каждому делегату съезда при входе в зал выдали специальный пульт.

Первым пунктом повестки стало название движения. Участникам съезда вывели на экран результаты онлайн-голосования за название, которое проводилось ранее, с 18 ноября по 10 декабря. Первое место тогда заняло Российское движение детей и молодежи с 17,51% голосов, второе — «Пионеры» с 17,23% (отрыв от самого популярного варианта — всего 0,28%), третье — Движение им. Гагарина с 17,14%.

Однако участникам съезда предложили проголосовать за название, которое ранее не фигурировало в голосовании, — «Движение первых», как пояснили ведущие церемонии — это название стало «объединяющим» и учло идею всех остальных — быть первыми.

Делегаты поддержали название «Движение первых» — «за» проголосовали 1278 человек. Однако затем на съезде возник спор по этому поводу, и было проведено повторное голосование. Альтернативное название, за которое повторно голосовали участники форума, — Российское движение детей и молодежи «Движение первых». За него проголосовали 648 человек, против — 527, воздержались — 98.

Один из протестовавших против первого варианта, представитель Псковской области Никита Вахрушев, сказал РБК, что «много общался с другими участниками движения» и уверен, что название не могло поддержать столько делегатов, поэтому он решил выступить против. Он добавил, что не согласен с результатами электронного голосования, и попросил председателя правления движения Григория Гурова о «бумажном переголосовании».

К другим ключевым характеристикам движения — миссии, ценностям и направлениям — у делегатов вопросов не возникло. Согласно решениям съезда, у нового движения будет 11 ценностей: жизнь и достоинство, патриотизм, дружба, добро и справедливость, мечта, созидательный труд, взаимопомощь и взаимоуважение, а также историческая память, единство народов России, служение Отечеству и крепкая семья.

Миссию движения делегаты сформулировали следующим образом: «Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в Движении, быть первыми». Кричалка движения не выносилась на голосование, однако она уже прижилась среди делегатов: «Я в движении — мы в движении. Мы в движении — всегда в движении!»

В понедельник съезд вернулся к вопросу о названии движения. Голосование проходило так же электронно, однако для начала делегатов попросили провести «тест» системы — проголосовать за цифру один. Результат получился не единогласный: часть делегатов все же отдали голос за другую цифру, и Гурову пришлось призывать их к порядку и напоминать «о важном решении, которое они делают». Тестовое голосование провели повторно — за другую цифру и во второй раз проголосовали 25 человек, 16 воздержались.

До итогового голосования Гуров предложил отдельно проголосовать за то, что в названии должно обязательно присутствовать определение «Российское движение детей и молодежи» (РДДМ). Затем участникам был предложен выбор из пяти вариантов: РДДМ «Движение первых», РДДМ «Пионеры», РДДМ «Движение им. Гагарина», РДДМ «Новое поколение» и РДДМ «Юность».

В итоге участники съезда подтвердили название первого дня — Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Этот результат был встречен аплодисментами.