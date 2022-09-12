«Яндекс» закрыл сделку по продаже VK сервисов «Дзен» и «Новости»

Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС

«Яндекс» закрыл сделку по продаже сервисов «Новости» и «Дзен», они перешли в собственность холдинга VK, сообщили в пресс-службах компаний. Одновременно с этим «Яндекс» приобрел у VK сервис по доставке еды Delivery Club.

«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей». Новым владельцем этих сервисов стала компания VK. Все изменения в сервисах «Яндекса», связанные с продажей «Дзена» и «Новостей», будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении «Яндекса».

В компаниях также сообщили, что сделки закрыты после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов, в частности одобрения Федеральной антимонопольной службой.

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