Российскому кино не удалось компенсировать уход «Бэтмена» и «Миньонов»

Занимавшие 80% российского кинорынка иностранные студии не привезли к нам картины, ставшие по итогам 2022 года самыми кассовыми. Что смотрели россияне после ухода «голливудской пятерки», что будет с кинопрокатом — в материале РБК

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Массовый уход из России «грандов» мирового кинопроизводства, прежде всего пятерки крупнейших голливудских студий Warner Bros., Sony, Disney, Universal и Paramount, лишил россиян возможности, по крайней мере официальной, смотреть новинки и, в частности, увидеть те, которые стали самыми кассовыми в 2022 году. Были отменены российские премьеры продолжений «Бэтмена», анимационных «Миньонов» («Миньоны: Грювитация»), «Топ Гана» («Топ Ган 2: Мэверик»), «Парка Юрского периода» («Мир Юрского периода: Господство»), «Фантастических тварей» («Тайны Дамблдора») и другие собравшие миллионы долларов в мировом прокате картины.

Смогут ли отечественные кинопроизводители своими силами обеспечить заполняемость кинотеатров и поставлять на рынок релизы в необходимом объеме? Пока, скорее всего, нет. Продажи билетов на российские премьеры и ранее составляли немногим более 27% от рынка. А для полноценного развития кинопроката в России нужно, чтобы на экраны хотя бы раз в месяц выходила премьера, способная собрать более 1 млрд руб. От российских фильмов, которые готовятся к выходу, такого не ждут.

Нет западных зрелищ — меньше сборов

Решение голливудских киностудий не только лишило россиян удовольствия смотреть мировые премьеры на большом экране, но и нанесло удар по национальному рынку кинопроката. Его совокупные сборы обещают быть меньше, чем в «постковидном» 2021-м, а только топ-10 самых кассовых — и не попавших в Россию — собрал по итогам года более $7,9 млрд. Еще одной проблемой, хотя и предсказуемой, оказалась зависимость отечественного рынка от голливудской продукции: заместить ее полностью пока не получается.

«Первый вывод, который можно сделать по итогам 2022 года: голливудскую продукцию оказалось нечем заменить. Из-за этого произошел обвал бокс-офиса. Выручка кинотеатров в 2022 году будет значительно ниже показателей 2021 года. При этом в 2021 году, напомню, кинопрокат продолжил испытывать негативные последствия пандемии и столкнулся с дефицитом крупной голливудской продукции», — сказал РБК главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев.

Об отмене в России кинопремьер и проката фильмов из-за операции на Украине крупные зарубежные компании начали сообщать в ночь на 1 марта 2022 года. Сначала The Walt Disney Company сообщила, что остановит релиз и прокат всех своих фильмов, включая премьеру мультфильма «Я краснею» от Pixar, которая была запланирована на 10 марта. Вслед за ней киностудия Warner Bros. за день до премьеры (была назначена на 2 марта) отменила прокат в России «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Следом о приостановке проката своих фильмов объявила и Sony. В том числе компания отменила премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето, которая должна была состояться 24 марта. Также сняла с российского кинопроката фильмы компания Paramount: были отменены релиз фильмов «Затерянный город» (7 апреля) с Сандрой Буллок, Ченнингом Татумом, Дэниелом Рэдклиффом и Брэдом Питтом в главных ролях и вторая часть «Соника в кино» (31 марта). Последняя крупная студия Голливуда — Universal Pictures — последовала за коллегами 2 марта, заявив об отмене премьер. Российские кинотеатры должны были показать мультфильм «Плохие парни» (24 марта) и фильм «Скорая помощь» Майкла Бэя (7 апреля). На Warner Bros., Sony, Disney, Universal и Paramount приходилось 80% российского кинорынка. Как тогда отмечал главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев, возможные потери российских кинотеатров из-за отмены проката могут составить 5 млрд руб. По его прогнозам, если западные компании не вернутся на российский рынок в течение длительного времени, кинопрокат существенно сократится в денежном выражении, а также уменьшится число участников этого рынка.

Непоспевающее импортозамещение

Как отмечает Нечаев, в этом году российские прокатчики в попытке заместить ушедший западный контент выпустили большое количество отечественных фильмов, рассчитанных на семейную аудиторию. «Такой объем полнометражной детской продукции именно российского производства можно назвать рекордным. Важно подчеркнуть, что этот сегмент в основном представлен среднебюджетными фильмами — стоимость их производства не выше 150 млн руб.», — сказал он.

Главный редактор издания объяснил это тем, что российские продюсеры и дистрибьюторы, видя, что самой преданной аудиторией кинотеатров по-прежнему являются родители с детьми, сделали ставку на такие фильмы. Нечаев отметил, что неслучайно в последние годы в России наиболее кассовыми фильмами были картины Disney — продукт, который отвечает всем стандартам качества для семейного зрителя.

«В результате в первые месяцы после отмены западных премьер российские фильмы в этом сегменте собирали сильно больше эстимейта: например, фильм «Артек: Большое путешествие» (стал одним из самых кассовых российских картин, заработав в прокате, по данным ЕАИС, около 328 млн руб.) Но ближе к концу года публику утомили однообразные семейные премьеры, и она начала более избирательно подходить к выбору фильмов», — рассказал эксперт.

Зритель потребует более высокого качества

В следующем году зритель предъявит гораздо больше требований к качеству такой продукции и фильмы, схожие по качеству с премьерами 2022 года, вряд ли «сработают» на том же уровне, считает Нечаев. «Придется повышать стандарты, а не ожидать, что аудитория, которая оказалась отрезанной от голливудской продукции в кинотеатрах, оказалась отрезанной от нее совсем», — сказал эксперт.

«Мы, к счастью, пока еще не в Советском Союзе, где широкая публика не представляла себе, что такое голливудское кино. Сейчас, несмотря на отсутствие официального проката, западные блокбастеры просачиваются в прокат пиратский. В этом смысле конкуренция для российских продюсеров с Голливудом никуда не делась: зритель знает, «что сейчас носят», — добавил главред.

Новым вызовом для отечественных кинопрокатчиков станут новогодние праздники. По словам Нечаева, на «новогоднюю битву» российским продюсерам удалось «наскрести» релизов. По предварительным подсчетам «Бюллетеня кинопрокатчика», размер «кассы» на праздниках достигнет 4 млрд руб. «Это чуть меньше прошлого года, но на ожиданиях сказывается доля закрытых кинотеатров и опять же отсутствие голливудской продукции. Есть аудитория, которая принципиально не ходит на российские фильмы, и вы ничего с этим не сделаете, это надо признать», — сказал собеседник РБК.

Перспективы рынка на предстоящий год Нечаев назвал неопределенными. «Кинотеатры, очевидно, проживут нормально декабрь, январь и февраль. Но что будет дальше — большой вопрос. График релизов на первую половину года вызывает опасения: мы пока не видим в феврале и далее премьер, которые будут собирать больше 1 млрд руб. А для идеального развития российского кинопроката нужно, чтобы каждый месяц выходил хотя бы один релиз, который в одиночку собирал бы 1 млрд руб.», — сказал он.

В 2021 году, по данным Фонда кино, совокупные кассовые сборы отечественного кинопроката составили 40,7 млрд руб., из них 25,6% обеспечили продажи билетов на сеансы российских фильмов. Всего на киносеансы было продано 145,7 млн билетов, только 27,2% — на отечественные премьеры.

Уход западных онлайн-кинотеатров вернул россиян к фильмам на DVD-дисках Технологии и медиа

Самые кассовые фильмы 2021 года в России (по данным издания «Бюллетень кинопрокатчика») «Веном-2» — 2,3 млрд руб. «Последний богатырь: Корень зла» — 2,11 млрд руб. «Человек-паук: Нет пути домой» — 2,09 млрд руб. «Дюна» — 1,5 млрд руб. «Душа» — 1,4 млрд руб. «Форсаж 9» — 1,3 млрд руб. «Конек-горбунок» — 1,2 млрд руб. «Босс-молокосос 2» — 1 млрд руб. «Гнев человеческий» — 969 млн руб. «Райя и последний дракон» — 949 млн руб.

Тающие библиотеки онлайн-кинотеатров

Уход голливудских студий сказался и на онлайн-кинотеатрах, которые теряют возможность показывать уже лицензированные для России фильмы. Если об отказе привозить в Россию премьеры студии сообщили в марте, то летом из библиотек онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы иностранного производства. Например, на «Кинопоиске» стали недоступны сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска».

Западные премьеры онлайн-кинотеатры попытались заместить южнокорейским, индийским и турецким контентом. Но, несмотря на возросшее предложение, подобные проекты оставались нишевыми. Лишь корейские сериалы у большинства сервисов летом входили в топ-10. В единичных случаях платформам удается выпускать западные новинки, ссылаясь на ранее заключенные договоренности. Например, на «Амедиатеке» выходили новые эпизоды приквела «Игры престолов» — сериала «Дом дракона», хотя Warner Bros. Discovery (до объединения в апреле 2022 года с телеканалом Discovery была известна как WarnerMedia), владеющая телеканалом HBO, свою деятельность в России приостановила.

По данным TelecomDaily, через полгода после отказа голливудских студий от работы в России большинство российских стримингов, в том числе ivi, Okko и «Кинопоиск», впервые за все время своего существования показали отрицательную динамику: глубина падения объемов библиотек у разных платформ составила от 5 до 42%.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily по запросу РБК подсчитало объемы библиотек ведущих российских онлайн-кинотеатров (данные на 11 октября). Наибольшее сокращение библиотеки за прошедшие полгода произошло у онлайн-кинотеатра «Иви» (до 8 сентября был известен как ivi), падение составило 42%, до 8,5 тыс. фильмов и сериалов по итогам третьего квартала 2022 года. На втором месте по динамике сокращения контента среди крупнейших российских платформ был Kion, по итогам третьего квартала 2022 года в библиотеке сервиса осталось 10,1 тыс. наименований, падение почти на 11%. Онлайн-кинотеатр Okko за полгода потерял 5% контента, сейчас в библиотеке стриминга доступно 15,5 тыс. фильмов и сериалов. Аналогичная динамика наблюдается и у «Кинопоиска»: 11,1 тыс. наименований на конец сентября 2022 года против 11,7 тыс. на конец марта. Единственным сервисом, который за прошедшие полгода не сократил, а нарастил количество контента в библиотеке, стал Wink: в третьем квартале он предлагал клиентам 10,3 тыс. фильмов и сериалов, прирост за полгода составил почти 7%.

Внутренние потери

На экраны в 2022 году не вышли несколько российских фильмов и сериал. Причиной тому стали отказы Министерства культуры в выдаче лентам прокатных удостоверений. В настоящее время известно, что их не получили картина «Ампир V», снятая по роману Виктора Пелевина (выход планировался 31 марта), антиутопия «Мы» по мотивам одноименного романа Евгения Замятина (выход планировался на 1 декабря) и сериал «Монастырь». Последний вызвал претензии у РПЦ, заявившей, что «фильм формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве».

Также в 2022 году, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в российских кинотеатрах не вышла картина о сталинских репрессиях «Капитан Волкогонов сбежал» (выход планировался 7 апреля) и «Нуучча» — фильм о русском каторжнике, который захватывает дом якутской семьи (его планировалось выпустить на экраны 1 декабря).

Об отмене или переносе премьер из-за вступившего в действие в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола в настоящее время информации нет.

Серая зона: пираты и «частные» показы

Несмотря на то что официально западные премьеры не выходят на российские экраны, россияне де-факто голливудского кино не лишились. Доступ к иностранным премьерам и сериалам, причем зачастую с небольшой разницей между премьерой и доступным для просмотра релизом, сохранился из-за распространения интернет-пиратства и отчасти благодаря частному бизнесу.

В настоящее время крайне сложно установить охват аудитории и рейтинги у зарубежных сериалов, которые россияне продолжили смотреть после ухода из России стриминговых платформ, в том числе одной из крупнейших — Netflix. Причиной тому — сложность сбора и систематизации статистики. Однако один фактор отметить можно: в 2022 году у россиян вырос интерес к пиратскому контенту.

Согласно опубликованным в июле данным занимающейся кибербезопасностью компании Group-IB, это произошло в условиях ухода зарубежных участников рынка, а также в связи с развитием скоростного мобильного интернета. «Уход из России зарубежных стриминговых платформ и «заморозка» мировых кинопремьер в отечественных кинотеатрах еще больше подхлестнули интерес к нелегальному контенту: если в марте 2020 года количество запросов на просмотр «пиратки» в популярном поисковике составлял 5 млрд, то в марте 2021 года — уже 6 млрд», — заявили в компании.

Интерес к нелегальному контенту в течение года рос не только в онлайне. В Group-IB сообщили, что с мая 2022 года в России начались «частные» нелегальные показы голливудских фильмов, которые официально в страну не привозили. «В Сети можно встретить предложения по упаковке пиратских копий в специальные DCP-пакеты (цифровой формат, используемый кинопрокатчиками для распространения и показа кинокартин в кинотеатрах) и даже зафиксирована коллаборация пиратской релиз-группы с легальным бизнесом. <…> Легализация интернет-пиратства остается пока лишь на уровне разговоров, однако возникающие «инициативы» не могут не настораживать. Все это выглядит опасными сигналами», — приводились в сообщении слова директора Group-IB по направлению защиты от цифровых рисков Андрея Бусаргина.

О «частных» показах в России иностранных фильмов еще в апреле сообщало издание Esquire (в настоящее время выходит под брендом «Правила жизни»). В частности, в некоторых кинотеатрах Москвы, Екатеринбурга, Иваново, Читы и других российских городов прошли показы иностранных картин, прокат которых был отменен после начала военной спецоперации на Украине. В большинстве случаев залы были арендованы под частные просмотры.

В частности, 21 апреля в московском кинотеатре VIP-зрителям якобы показали скачанный на пиратском сайте фильм «Бэтмен» Мэтта Ризва, снятый кинокомпанией Warner Bros. Аналогичная ситуация произошла, по утверждению портала «Е1», в кинотеатрах «Гринвич Синема» и «Пассаж Синема» в Екатеринбурге. Во всех случаях показы прошли неофициально. Тогда в Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) заявили, что кинопоказ, проведенный без лицензии или прокатного удостоверения, квалифицируется как незаконный и попадает под действие нескольких статей Административного и Гражданского кодексов: ст. 7.12 и ст. 14.58 КоАП; ст. 1252, 1301, 1311 ГК.

В одной из крупных сетей кинотеатров эти сообщения прокомментировали заявлением о том, что подобных показов не проводят, но сдают залы и оборудование в аренду, а на «частных» показах порой бывает трудно отследить демонстрацию пиратского контента.

В июне стало известно, что ведущие российские киносети перестали платить крупнейшим голливудским кинокомпаниям долю с проката уже вышедших в России фильмов. Такое решение они назвали ответной мерой на прекращение выпуска в России западных премьер. Тогда же ряд кинотеатров — членов Ассоциации владельцев кинотеатров все-таки запланировали показ фильма «Бэтмен» на основании ранее заключенных лицензионных договоров, а один из них выступил с судебным иском. Представители иркутского кинотеатра New Cinema в лице ООО «Синема-Медиа» смогли убедить Арбитражный суд Москвы удовлетворить иск против российского юрлица Universal Pictures (ООО «Юниверсал Пикчерс Интернэшнл») на сумму 2,9 млн руб. в качестве компенсации за отмененные показы нового «Бэтмена».

В середине лета новости о «частных» показах стали появляться все чаще. В частности, 25 июля «РБК Петербург» сообщил о показах в кинотеатрах одной из сетей в Петербурге, Пскове, Петрозаводске, Великом Новгороде, Мурманске, Архангельске и других городах Северо-Запада пиратских копий голливудских фильмов. Однако картины, в числе которых были «Бэтмен» и мультфильм «Я краснею», показывала не сама сеть, а компания «То Кино!», которой кинозалы были сданы в аренду.

В июле и августе сначала региональные, а затем и столичные кинотеатры в России стали оказывать зрителям услуги «предсеансового обслуживания», когда перед демонстрацией российского фильма зрителям в зале показывали не дошедший до нашей страны голливудский блокбастер. Первыми такой показ придумали проводить в Перми, затем так стали делать в кинозалах Казани, Санкт-Петербурга, Уфы, Волгоградской области, Красноярского края, Саратовской области и Республики Марий Эл. Зрители сообщают, что голливудские фильмы крутят в хорошем качестве и с официальным дублированием. По одной из версий, кинозалы пользуются копиями, отправленными для Казахстана и других стран СНГ.

После первых таких показов в июле в Ассоциации владельцев кинотеатров попросили правительство освободить кинозалы от ответственности за демонстрацию фильмов без согласия западных студий, так как это может открыть «окно возможностей для показа голливудского контента».

Осенью в России начали раздаваться голоса в поддержку легализации контента, который недоступен россиянам, о необходимости этого заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике — уполномоченного органа, который будет собирать такой нелегальный контент. «Это не должно быть стихийное действие, когда кто во что горазд — кто что смог украсть, скачать и потом показывать. Это должен быть уполномоченный орган, который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России. И уже потом собранный контент продавать нашим коллегам, которые будут им пользоваться», — сказал Кирьянов ТАСС.

Он считает, что в России не следует бояться «брать на себя ответственность за то, что мы действительно этот контент так или иначе будем иметь у себя». Таким образом, по словам Кирьянова, пользователи будут платить не правообладателям или пиратам, а государству, и бизнес будет работать «в легальном пространстве».

Похожую инициативу в отношении пиратского программного обеспечения в Минцифре весной не поддержали. Еще в начале марта издание «Коммерсантъ» сообщило, что в России намерены отменить ответственность за использование нелицензионного программного обеспечения. Однако в министерстве заявили, что подобного не предлагали и выступают за стимулирование перехода на российское программное обеспечение.