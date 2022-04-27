Кинопрокатчики прокомментировали сообщения о пиратских показах
Кинопоказ, проведенный без лицензии или прокатного удостоверения, квалифицируется как незаконный и попадает под уголовную статью, говорится в заявлении «Ассоциации владельцев кинотеатров» (АВК).
Накануне журнал Esquire сообщил, что в некоторых кинотеатрах Москвы, Екатеринбурга, Иваново, Читы и других российских городов прошли показы иностранных фильмов, прокат которых был отменен после начала военной спецоперации на Украине. В большинстве случаев залы были арендованы под частные просмотры.
В частности, 21 апреля в московском кинотеатре WIP зрителям якобы показали скачанный на пиратском сайте фильм «Бэтмен» Мэтта Ризва, снятый кинокомпанией Warner Bros. Аналогичная ситуация произошла,по утверждению местного СМИ, в кинотеатрах «Гринвич Синема» и «Пассаж Синема» в Екатеринбурге. Во всех случаях показы прошли неофициально.
Прокат боевика был отменен 1 марта за день до премьеры. Вместе с Warner Bros из российского рынка ушли кинокомпании Sony, Disney и Paramount. Также в России прекратил работу стриминговый сервис Netflix.
«Кинопоказ, проводимый без договора (лицензии), а также без прокатного удостоверения на фильм, квалифицируется как незаконный, и подпадает под действие ст. 146 УК как умышленное использование объектов авторских и смежных прав», — говорится в заявлении АВК. Максимальное наказание по этой статье — арест на шесть месяцев.
В АВК заявили, что пиратский показ также попадает под действие нескольких статей административного и гражданского кодексов: КоАП статья 7.12 и Статья 14.58; ГК РФ статьи 1252, 1301, 1311 и т.д.).
Пресс-атташе сети кинотеатров «Синема Парк» Эдуард Септемберг рекомендовал РБК обратиться в кинотеатры, которые «практикуют подобную деятельность». Он подчеркнул, что мнение сети отражено в заявлении АВК.
В пресс-службе кинотеатров «КАРО» в разговоре с РБК выступили против нелегальных показов и заявили, что сами они такое не практикуют. И рассказали, что у сети есть услуга «Ключи от зала», предполагающая бронирование кинозалов под личные поводы.
«Мы сдаем в аренду не только зал, но и оборудование, а потому, если мероприятие закрытое, гости сеанса могут смотреть любой контент, который приносят с собой и запускают сами. При этом договор предусматривает ответственность, если осуществляется показ нелицензионного контента», — заявили в пресс-службе. Однако в «КАРО» отметили, что на частных показах порой бывает трудно отследить демонстрацию пиратского контента.