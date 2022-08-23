Глава крупнейшей киносети оценил спасение кинотеатров в ₽6–10 млрд в год

Пока неизвестно, получат ли киносети поддержку, подобную той, что они получили во время локдауна, заявил Алексей Васясин. Поэтому ситуация для кинопрокатчиков сейчас намного более драматическая

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Положение, в которое попали российские кинотеатры, сейчас гораздо хуже ситуации, сложившейся во время пандемии: чтобы не обанкротиться, отрасли нужно от 6 до 10 млрд руб. в год, сообщил в интервью РБК гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«По разным оценкам, 6–10 млрд на год. Если учитывать, что производственный цикл фильма составляет полтора года, чтобы продюсеры успели отснять и представить фильмы на выделенную им субсидию 14,5 млрд, то чуть больше», — ответил он на вопрос, сколько денег нужно кинотеатрам, чтобы не обанкротиться.

По словам Васясина, ситуация сейчас намного драматичнее, чем во время локдауна. «Во-первых, во время локдауна было понятно, что когда-то, причем в обозримом будущем, отснятые фильмы все-таки будут показаны. А сейчас мы не знаем, будет ли вообще когда-нибудь голливудский контент на наших экранах. И если будет, то когда. Во-вторых, в пандемию нам была оказана финансовая помощь, пусть и не в первую волну. Тогда нам дали 4,2 млрд руб., которые были поделены равными долями между продюсерами и киносетями. Сейчас мы не знаем, будет ли хоть какая-то поддержка», — пояснил он.

При этом Васясин подтвердил, что российские кинотеатры заморозили выплаты голливудским студиям за фильмы, которые уже вышли в прокат.

«В нормальном мире компании ведут диалог. И в нашей индустрии мы всегда исходили из принципа взаимовыгодного сотрудничества. А когда студии в одностороннем порядке прервали поставку новых фильмов, да, мы прервали выплаты. И мы не будем платить до момента возврата к какому-то продуктивному диалогу», — сказал менеджер.

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В июне представители сетей кинотеатров в беседе с РБК оценили меры поддержки, о которых объявили власти Москвы. «Москва генерирует более половины сборов для большинства фильмов, а доля альтернативного контента составляла почти 100%, поэтому данная мера позволит кинотеатрам оставить двери открытыми. Мы также надеемся, что инициатива Сергея Семеновича будет поддержана и на федеральном уровне», — сказала РБК президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.

Надежду на то, что поддержка кинотеатров станет общероссийской, выразили и в сети «Синема Стар».

В свою очередь, Алексей Васясин тогда отметил, что новые меры поддержки помогут отрасли нивелировать убытки, но в каком объеме, пока сказать сложно. Кроме того, Москва для киносети составляет лишь 25% рынка, а информации о том, будут ли другие регионы вводить аналогичные меры поддержки, пока нет, сказал он.

«Санкт-Петербург недавно провел бесплатные показы для студентов, эта акция собрала около 115 тыс. гостей. Для людей просмотр кино был бесплатным, для кинотеатров же власти обещали компенсировать расходы, исходя из стандартной стоимости билетов. Определенные меры поддержки есть в Нижнем Новгороде, но в меньшем объеме», — добавил Васясин.

Сразу четыре крупные голливудские студии — Disney, Warner Bros., Sony и Paramount — 1 марта 2022 года объявили об отмене своих релизов в России, 2 марта аналогичное решение приняла Universal Pictures.

За прошедшие с этого момента месяцы объем российского кинопроката достиг минимальных с 2015 года значений. В июне—июле кинотеатры по всей стране, по информации Фонда кино, посещали от 800 тыс. до максимум 1 млн человек в неделю. Хуже результаты были только во время локдауна, когда кинотеатры не работали. А самый кассовый фильм лета — триллер «Одна» — за три месяца проката собрал только 322 млн руб. Для сравнения: «Черная вдова», стартовавшая в июле 2021 года, собрала 617 млн руб., а результат вышедшей в июне того же года «Круэллы» достиг 756 млн руб.