Из AppStore удалили приложение онлайн-кинотеатра Premierм

Приложение онлайн-кинотеатра Premier, который принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу», пропало из AppStore. Ранее то же самое произошло с кинотеатром Okko, который ранее принадлежал «Сберу»

Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

Приложение онлайн-кинотеатра Premier пропало из AppStore, сообщила компания в email-рассылке для пользователей.

«Мы не получали предупреждения и пояснения от Apple. Извините за внезапные изменения», — объяснили представители сервиса.

Они обратили внимание на то, что теперь нельзя оплатить подписку через приложение, эта возможность сохранилась только на сайте, и рекомендовали не удалять приложение, чтобы не потерять доступ к контенту.

На Android и Smart TV приложения работают в прежнем режиме, указала компания.

Онлайн-кинотеатр Premier принадлежит компании «Газпром-Медиа холдинг», которая находилась в санкционном списке США еще с 2016 года. После начала военных действий России на Украине санкции против нее ввела Великобритания, Латвия и Канада. По данным СПАРК, 77,6% «Газпром-Медиа холдинга» принадлежат Газпромбанку. Приложение банка удалили из AppStore в середине июня.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Premier, направил запрос в пресс-службу Apple.

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19 августа из AppStore пропало приложение онлайн-кинотеатра Okko. Представители компании рассказывали, что не получали никаких уведомлений от магазина приложений.

До середины мая этого года владельцем ООО «Okko» был «Сбер», который попал под санкции США и Евросоюза из-за военной операции России на Украине. Позже сервис перешел под контроль другой организации. Как писал Forbes со ссылкой на ЕГРЮЛ, владельцем стало АО «Новые возможности». Сейчас доступ к данным об учредителе в реестре ограничен.

