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Иркутский кинотеатр выиграл суд у прокатчика «Бэтмена»

Иркутский кинотеатр выиграл суд у Universal Pictures из-за отмененных показов «Бэтмена»
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск иркутского кинотеатра New Cinema к киностудии Universal Pictures. Компания требовала возместить убытки из-за отмененных после начала спецоперации на Украине показов нового «Бэтмена»
Фото: Warner Bros / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Warner Bros / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кинотеатр New Cinema в лице ООО «Синема-Медиа» выиграл суд против российского юрлица американской киностудии Universal Pictures. В понедельник 11 октября Арбитражный суд Москвы принял решение полностью удовлетворить иск иркутского кинотеатра к ООО «Юниверсал Пикчерс Интернэшнл» («ЮПИ»), следует из материалов картотеки арбитражных дел.

В июне этого года New Cinema через суд потребовала от голливудской кинокомпании 2,9 млн руб. в качестве компенсации за отмененные показы нового «Бэтмена» — в такую сумму руководство кинотеатра оценило упущенную выгоду. Решение о приостановке деятельности в России Universal, как и другие крупнейшие кинокомпании, приняла весной после начала спецоперации России на Украине. Фильм «Бэтмен» производства Warner Bros с Робертом Паттинсоном в главной роли был снят с проката за день до премьеры, которая должна была состояться в начале марта. Прокатом фильмов производства Warner Bros в России с 2021 года занимается именно Universal.

РБК направил запрос в головной Universal Pictures. Связаться с кинотеатром New Cinema на момент публикации материала не удалось.

В тексте иска, который ранее цитировал иркутский портал Irk.ru, говорится, что истец, «стремясь разрешить спор в досудебном порядке, 25 мая направил ответчику претензию», однако ответчик «добровольно удовлетворить требования отказался». Управляющий кинотеатром New Cinema Егор Иваненко в комментарии «Ъ-Сибирь» уточнял, что «ЮПИ» предлагали кинотеатру подождать «принятия согласованного решения от генеральной компании из США до 4 июля». New Cinema от этого предложения отказалась, аргументировав это уверенностью в том, что к тому времени «компания вероятнее всего уйдет из России», и обратилась в суд. Сумма претензии была рассчитана из запланированной выручки от показа «Бэтмена» в размере 5,84 млн руб. и предусмотренной договором выплаты правообладателю 50%.

Пока, по данным картотеки арбитражных дел, это единственный иск, поданный против Universal Pictures российским кинотеатром за последний год.

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В июне стало известно, что ведущие российские киносети перестали платить крупнейшим голливудским кинокомпаниям, среди которых в том числе Universal, долю с проката уже вышедших фильмов. Такое решение стало ответной мерой на прекращение выпуска в России западных премьер. Тогда же ряд кинотеатров — представителей Ассоциации владельцев кинотеатров — все-таки запланировали показ «Бэтмена» на основании ранее заключенных лицензионных договоров. Представители площадок отмечали, что за свой счет продемонстрировали анонсирующие ролики и распространяли рекламу фильма, а Минкультуры выдало ему прокатное удостоверение.

Отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика» 1 июля со ссылкой на источник сообщило, что Universal Pictures закроет свой российский офис. Однако юрлицо компании до сих пор остается действующим, с 9 сентября его руководителем значится Мария Иванова. Головной компанией ООО «ЮПИ», по данным СПАРК, выступает американская Comcast Corporation, которой и принадлежит Universal Pictures. В июле экс-гендиректор ООО «ЮПИ» Вадим Иванов и бывший директор по маркетингу Николай Борунков зарегистрировали собственную компанию «Атмосфера кино», основная деятельность которой — «распространение кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ».

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Евгения Стогова Евгения Стогова
кинотеатры Universal Pictures Бэтмен Арбитражный суд Москвы
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