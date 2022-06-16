Онлайн-кинотеатры резко увеличили закупки сериалов из Кореи и Турции

Российские онлайн-кинотеатры увеличили предложение фильмов и сериалов южнокорейского и турецкого производства. Это должно компенсировать отсутствие премьер голливудских и европейских студий

Фото: Petros Giannakouris / AP

Российские онлайн-кинотеатры, из репертуара которых исчезли западные премьеры, увеличили закупки южнокорейского и турецкого контента. Это следует из подсчетов, которые по просьбе РБК провело агентство TelecomDaily.

В частности, количество наименований контента корейского производства на платформе ivi, по предварительным итогам второго квартала 2022 года, достигло 260 — это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая же динамика у Okko: 246 наименований против 178 годом ранее. У «Кинопоиска» предложение корейского контента выросло на четверть, до 198 наименований. Но активнее всего такие фильмы и сериалы закупает принадлежащий «Ростелекому» сервис Wink (рост в 1,6 раза, до 180 наименований) и управляемый холдингом «Газпром-Медиа» Premier (рост в 2,3 раза, до 61 наименования).

Почти в два раза увеличилось и число турецких фильмов и сериалов, хотя в абсолютных значениях предложение уступает корейскому. В библиотеке ivi сейчас 23 таких предложения против 12 годом ранее, у «Кинопоиска» — 21 также против 12, у Wink — 16 против 9, у Kion — 18 против 9.

Кроме того, у Wink еще и увеличился ассортимент для любителей индийского кино. Сейчас на этой платформе доступно 137 наименований индийских фильмов и сериалов, что на 10% больше, чем годом ранее. У других онлайн-кинотеатров продукция Болливуда обширно не представлена.

Несмотря на возросшее предложение, корейский, турецкий и индийский контент остается нишевым. Лишь корейские сериалы у большинства сервисов входят в топ-10, замыкая их. В зависимости от платформы, на корейскую продукцию приходится от 1 до 1,6% всего доступного контента, на турецкое и индийское — меньше 0,4% (за исключением Wink, где доля индийского кино достигает 1,6%). Лидерами в библиотеках ivi, Okko, «Кинопоиска» и Wink остаются США (по итогам второго квартала 2022 года — 29–34% от всех единиц контента в зависимости от платформы), Россия (17–24%) и Великобритания (9–11%).

«У национального контента, особенно у турецкого, индийского и корейского, есть своя преданная армия поклонников, которая последовательно расширяется», — признает руководитель направления закупки нелинейного контента Wink Вячеслав Попов. Он подтверждает, что сервис увеличил закупки корейского и индийского контента, кроме того, Wink «внимательно смотрит» на контент Казахстана и Китая и ведет переговоры с производителями из Ирана.

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О наличии интереса аудитории к корейским и турецким проектам заявил и программный директор видеосервиса Start Михаил Клочков. Однако приоритетным для сервиса, по его словам, остаются собственный оригинальный контент, а также русскоязычные фильмы и сериалы. Конкретные цифры он не привел.

В пресс-службе ivi отказались от комментариев. В Okko и «Кинопоиске» не ответили на запросы РБК.

Почему растет предложение корейских и турецких сериалов

Онлайн-кинотеатры наращивают закупки контента из Южной Кореи, чтобы компенсировать затянувшееся отсутствие премьер европейских и голливудских студий, считает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. Однако востребованность такого контента у аудитории легальных стриминговых сервисов вызывает у него сомнение. «Дорамы (общепринятое название японских и корейских телесериалов. — РБК) смотрит молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. Это та самая аудитория, которая привыкла к пиратским видеосервисам. В интернете сейчас огромное количество сайтов с нелегальными дорамами с разными вариантами переводов, тематическими форумами для обсуждений и полноценным фанатским сообществом. Монетизировать это сообщество теоретически можно, но непонятно, удастся ли его переманить с пиратских ресурсов», — рассуждает эксперт.

Без Голливуда В начале марта пять крупнейших голливудских студий — Disney, Warner Bros., Sony, Paramount и Universal Pictures — объявили об отмене своих релизов в России. В результате в прокат не вышли новый «Бэтмен», кинокомиксы «Морбиус» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», продолжение приквела «Гарри Поттера» — «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Без этих премьер остались не только кинотеатры, но и российские стриминговые платформы. Однако, по информации Group-IB, на нелегальных ресурсах «Бэтмен», «Фантастические твари», а также историческая драма «Варяг» производства Regency Enterprises (принадлежит Disney) по итогам апреля и мая стали самыми востребованными у российской аудитории новинками.

Аудитория турецкого контента в России, по словам Нечаева, совершенно иная. Это, например, женщины, смотревшие «Великолепный век» на телеканале «Домашний». Согласно измерениям Mediascope, доля аудитории первого сезона этого сериала, показывавшегося в 2012 году, среди жителей крупных городов России старше четырех лет достигала 5,4%, что на 2,1 п.п. больше, чем среднесуточная доля всего канала «Домашний» за тот период. Таким образом, «Великолепный век» был одним из самых успешных проектов «Домашнего».

Для российских зрителей, как считает Нечаев, турецкие сериалы стали заменой латиноамериканских «мыльных опер»: в отличие от последних, турецкий контент отличается высоким качеством продакшена, относительно дорогими декорациями и костюмами и общей экзотичностью. «Теперь эта же целевая аудитория переключилась на другие продукты, выходящие уже в онлайн-кинотеатрах. В итоге сериал «Постучись в мою дверь» — абсолютный хит российских онлайн-платформ, регулярно попадающий во все топ-5 по просмотрам вне зависимости от выхода новых серий. А, например, у ivi в мае на втором месте «Черная любовь», тоже турецкий сериал». О том, что у Wink в топ-20 самых популярных сериалов систематически входят турецкие проекты «Постучись в мою дверь», «Воскресший Эртугрул» и «Черная любовь», сообщил и Попов.

В том, что корейские и турецкие фильмы и сериалы смогут перекрыть спрос аудитории на качественный контент, сомневается и главный редактор TelecomDaily Денис Кусков. «Все игроки рынка обратили внимание на альтернативные страны. Каждый месяц добавляется несколько десятков новых наименований. Но аудитория, которая хочет посмотреть голливудские новинки, скорее обратится к пиратским ресурсам», — уверен Кусков.