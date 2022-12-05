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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
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Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды в России ЛГБТ, педофилии и смены пола
Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду среди лиц любого возраста предусматривает штрафы до 5 млн руб.
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки в законодательство вступают в силу со дня опубликования, говорится в документе. Ранее такой законодательный запрет одобрили Госдума и Совет Федерации.

Законом вводится ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. Кроме того, ужесточается наказание за подобную пропаганду среди несовершеннолетних. Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет.

Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

После принятия законопроекта Госдумой книжные магазины вынуждены задуматься об адаптации бизнеса под него. В частности, сервис «ЛитРес» заявил, что готов снять с продажи книги, которые попадут под действие нового закона, однако после разъяснений критериев, по которым продукцию будут маркировать как ЛГБТ-пропаганду.

Книжный онлайн-магазин «Лабиринт» уже на следующий день после принятия Госдумой законопроекта скрыл часть книг для проверки на соответствие закону о запрете ЛГБТ-пропаганды, пропаганды педофилии и смены пола. «Мы поступили так, чтобы избежать ситуаций, когда купленные сегодня книги, попадающие под запрет, будут получены покупателями после вступления закона в силу. У нас обширная география доставки, и ее сроки, в зависимости от выбранного способа, могут быть длительными», — пояснили в «Лабиринте».

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Теги
пропаганда ЛГБТ запрет Владимир Путин
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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