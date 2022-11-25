В РПЦ объяснили претензии к сериалу «Монастырь» с Ивлеевой

Представитель РПЦ пояснил, что создатели сериала отказались устраивать для церкви закрытый предпоказ, что, по его утверждению, является нормальной практикой

Кадр из сериала «Монастырь» (Фото: Плюс Студия)

Сериал «Монастырь», главную роль в котором сыграла телеведущая Анастасия Ивлеева, создает искаженное представление о православном монашестве, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем телеграм-канале.

«Анализируя имеющийся в нашем распоряжении сценарий, можно заключить, что фильм формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве», — написал Кипшидзе.

Кипшидзе сообщил, что сериал не был представлен полностью для закрытого просмотра. О содержании «Монастыря» в РПЦ судили только по сценарию. По словам Кипшидзе, сценарий не содержал «ни сцен сексуальной оргии, ни употребления наркотиков, которые мы наблюдали в просмотренных первой и второй сериях».

По словам представителя РПЦ, закрытый предпросмотр священнослужителями является нормальной практикой даже для таких фильмов, как «Страсти Христовы» Мела Гибсона.

Также Кипшидзе сообщил, что создатели фильма обращались в РПЦ с просьбой провести съемки в одном из монастырей. «Фильм, по нашей оценке, а также по оценке Патриаршего совета по культуре, не заслуживал поддержки. При решении вопроса о согласовании съемок Церковь обладает свободой как любой владелец или пользователь имущества», — написал Кипшидзе. Съемки сериала прошли в Кирилло-Белозерском монастыре, который по статусу является музеем.

Представитель РПЦ заявил, что синодальный отдел поддерживает творческую свободу и призывает кинематографическое сообщество к съемкам лент о жизни церкви, готов оказывать поддержку «добронамеренным режиссерам и сценаристам», организовывать съемки в храмах и монастырях, а также безвозмездно консультировать создателей фильмов.

Сериал «Монастырь», две серии которого были выложены на стриминговом сервисе «Кинопоиск», повествует о молодой девушке, «московской оторве», которая спасается от преследователей в православном монастыре. В главных ролях снялись Анастасия Ивлеева, Филипп Янковский, Мария Миронова и Марк Эйдельштейн.

О том, что Минкульт отказал выпустившей сериал кинокомпании «Лунапарк» в прокатном удостоверении, стало известно накануне. «Решение принято на основании подп. «ж» п. 18 правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих», — пояснили РБК в ведомстве. Минкульт передал сериал на оценку в РПЦ. Там установили, что «сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии».