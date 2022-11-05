HBO закрыла сериал «Мир Дикого Запада» на сезон раньше, чем хотели авторы
Сериал «Мир Дикого Запада», который выпускала американская телесеть HBO, решили закрыть после четвертого сезона, хотя создатели планировали снять пятый, сообщает CNN.
HBO выпустила заявление, в котором поблагодарила создателей серила за то, что они выпустили «захватывающую одиссею, поднимавшую планку шаг за шагом».
«Мы чрезвычайно благодарны [продюсерам Джонатану Нолану и Лизе Джой] вместе с их невероятно талантливым актерским составом и съемочной группой, а также всем нашим партнерам из Kilter Films, Bad Robot и Warner Bros. Television. Было очень приятно присоединиться к ним в этом путешествии», — говорится в заявлении.
В августе завершился четвертый сезон «Мира Дикого Запада». Нолан, как пишет Deadline, в начале октября говорил, что авторы «всегда планировали пятый и последний сезон» и вели переговоры на этот счет с HBO.
Сериал выходил с 2016 года, было снято 36 эпизодов. Действие происходит в футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада», посетители которого могут побывать в разных исторических эпохах, роль «статистов» в которых исполняют андроиды.
В числе наград сериала — премия «Эмми» (ее получила актриса Тандиве Ньютон), а также номинации на нее других актеров проекта (Джеффри Райта, Эван Рейчел Вуд и др.). Кроме того, Ньютон получала номинацию на «Золотой Глобус».