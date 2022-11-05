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HBO закрыла сериал «Мир Дикого Запада» на сезон раньше, чем хотели авторы

HBO закрыла сериал «Мир Дикого Запада» после четвертого сезона
Эд Харрис на съемках сериала&nbsp;&laquo;Мир Дикого Запада&raquo;
Эд Харрис на съемках сериала «Мир Дикого Запада» (Фото: HBO / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сериал «Мир Дикого Запада», который выпускала американская телесеть HBO, решили закрыть после четвертого сезона, хотя создатели планировали снять пятый, сообщает CNN.

HBO выпустила заявление, в котором поблагодарила создателей серила за то, что они выпустили «захватывающую одиссею, поднимавшую планку шаг за шагом».

«Мы чрезвычайно благодарны [продюсерам Джонатану Нолану и Лизе Джой] вместе с их невероятно талантливым актерским составом и съемочной группой, а также всем нашим партнерам из Kilter Films, Bad Robot и Warner Bros. Television. Было очень приятно присоединиться к ним в этом путешествии», — говорится в заявлении.

В августе завершился четвертый сезон «Мира Дикого Запада». Нолан, как пишет Deadline, в начале октября говорил, что авторы «всегда планировали пятый и последний сезон» и вели переговоры на этот счет с HBO.

Сериал выходил с 2016 года, было снято 36 эпизодов. Действие происходит в футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада», посетители которого могут побывать в разных исторических эпохах, роль «статистов» в которых исполняют андроиды.

В числе наград сериала — премия «Эмми» (ее получила актриса Тандиве Ньютон), а также номинации на нее других актеров проекта (Джеффри Райта, Эван Рейчел Вуд и др.). Кроме того, Ньютон получала номинацию на «Золотой Глобус».

Теги
HBO сериал закрытие проекта
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