Умер бывший глава Госкино Армен Медведев

Один из актеров фильма Хуциева «Летний дождь» Армен Медведев умер на 85-м году жизни

Искусствоведу, продюсеру и актеру Армену Медведеву было 84 года. Источник «РИА Новости» сообщил, что он умер около 16:00 мск. Причина смерти и дата похорон пока неизвестны

Армен Медведев (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Известный деятель советской и российской кинематографии Армен Медведев умер на 85-м году жизни, сообщила пресс-служба фестиваля.

«Ушел из жизни почетный президент фестиваля «Окно в Европу» Армен Николаевич Медведев. <...> Наш фестиваль сегодня осиротел!..» — сказано в сообщении.

Причину смерти и дату похорон представители фестиваля не назвали. Источник из окружения Медведева сообщил «РИА Новости», что Медведев умер около 16:00 мск.

Фестиваль «Окно в Европу» ежегодно проводится в Выборге (Ленинградская область) в первой половине августа. В 1993 году его учредило Министерство культуры совместно с правительством региона и Русско-Европейской киноассоциацией (RECA). В рамках фестиваля проводят три конкурсные программы — игровую, документальную и анимационную.

Медведев родился 28 мая 1938 года. Он был актером, продюсером и кинокритиком.

В 1960 году Медведев окончил киноведческий факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИКа, мастерская Николая Лебедева). В 1982 году получил степень кандидата искусствоведения и преподавал во ВГИКе.

Медведев работал директором Бюро пропаганды советского киноискусства, главным редактором журналов «Советский фильм» и «Искусство кино», а также Всесоюзного объединения «Союзинформкино». В 1992 году возглавил Государственный комитет Российской Федерации по кинематографии, который пришел на смену советскому Госкино. Он руководил комитетом семь лет.

В мае 1999 года Медведев стал президентом Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества («Фонд Ролана Быкова»).

За свою карьеру Медведев принял участие в работе над более чем 20 кинопроектами (в основном документальные фильмы). Он снялся в сериалах «Женская логика», «Красная площадь», «Богатство», а также классическом «оттепельном» фильме Марлена Хуциева «Летний дождь».

Известен Медведев и как продюсер. Среди его работ — фильм Алексея Германа-старшего «Хрусталев, машину!», не принятого широкой публикой, но получившего высокие оценки критиков.

В 1987 году Медведеву присвоили звание Заслуженного деятеля искусств Армянской ССР, а в 1995-м — Заслуженного деятеля искусств России. В 2008 году он получил приз фестиваля «Кинотавр» «За выдающийся вклад в развитие российского киноискусства и кинонауки». Награжден орденами «Знак Почета» (1981) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1998).