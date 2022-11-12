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Уход западных онлайн-кинотеатров вернул россиян к фильмам на DVD-дисках

У ретейлеров выросли продажи фильмов и музыки на DVD и Blu-ray дисках, а также DVD-плееров
Начиная с весны у «М.Видео-Эльдорадо» более чем в два раза выросли продажи фильмов и музыки на DVD и Blu-ray дисках, а у Ozon купили на 40% больше DVD-плееров. Тренд связан не только с уходом Netflix, но и с качеством контента
Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Продажи дисков в форматах DVD и Blu-ray за период с марта по сентябрь 2022 года увеличились в 2,2 раза относительно прошлого года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сети «М.Видео-Эльдорадо». Абсолютные цифры компания не приводит, однако уточняет, что пик интереса к дискам пришелся на второй квартал, когда спрос год-к-году вырос в три раза. На диски Blu-ray приходится основной объем продаж физических дисков с фильмами.

Чем отличается DVD от Blu-ray

DVD – классический видеодиск, предназначенный для хранения любой цифровой информации. В них в основном используется стандартное разрешение изображения, поэтому на современных широкоэкранных телевизорах качество «картинки» может быть зернистым.

Blu-ray – сравнительно новый формат дисков, отличающийся большей вместимостью цифровых данных и подходящий для записи видео высокой четкости. Разрешение 4K считается одним из лучших. Однако для воспроизведения Blu-ray дисков необходимы специальные плееры, поддерживающие такой формат.

Рост интереса россиян к физическим носителям контента подтвердили и в пресс-службе Ozon. Пользователи этой площадки с марта по сентябрь 2022 года купили на 16% больше DVD-дисков с фильмами и на 51% больше DVD-дисков с музыкой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вырос у маркетплейса и спрос на DVD-плееры: продажи увеличились на 40% год к году.

Почему фильмы и музыку снова покупают на дисках

Комментируя динамику продаж дисков формата Blu-Ray, в Ozon отметили, что пик их продаж пришелся на 2019 год, когда онлайн-кинотеатры и другие стриминговые платформы были менее развиты. Сейчас его выбирают покупатели, особенно требовательные к качеству изображения и звука. При этом DVD-диски у россиян популярнее: по данным маркетплейса, их покупают в три раза больше, чем Blu-ray.

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В объединенной сети «М.Видео-Эльдорадо» одним из основных драйверов спроса на диски назвали ограничения со стороны зарубежных стриминговых сервисов. После начала Россией военной спецоперации на Украине российским пользователям стали недоступны Netflix и Amazon Prime Video. А в отечественных онлайн-кинотеатрах в последние месяцы сокращается количество западного контента из-за истечения сроков лицензий. 

Согласен с этим и глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. В отсутствии громких премьер в офлайн-кинотеатрах и на стриминговых сервисах у аудитории все равно остается желание развлекаться: с помощью развлекательного контента многие стремятся, в том числе, «отвлечься от политической повестки», добавляет Кусков.

В Ozon, тем не менее, предположили, что рост спроса на физические носители может быть обусловлен и тем, что «многим россиянам привычнее смотреть мультимедийный контент без привязки к покрытию сети, скорости интернета и доступности стриминговых сервисов». Кроме того, рост спроса на DVD и Blu-ray связан также с увеличением предложения. За последний год количество моделей плееров, как DVD, так и Blu-ray, представленных на Ozon, выросло в три раза. Ассортимент дисков обоих форматов стал больше в четыре раза за то же время, добавили в пресс-службе компании. У «М.Видео-Эльдорадо» ассортимент контента на физических носителях, по собственным подсчетам, насчитывает более тысячи вариантов.

Как западное кино уходиь из России 

После начала спецоперации из России ушли крупнейшие западные стриминги и кинокомпании. В начале марта работу в России прекратил основанный украинским бизнесменом Владимиром Боровиком видеосервис Megogo (его долю на рынке видеосервисов по итогам 2021 года TelecomDaily оценивал в 6,8%). Решение прекратить обслуживать российских пользователей также принял Netflix (10,8%) и Amazon Prime Video (его доля не оценивалась).

Кроме того, от выпуска в российский прокат новинок отказались и крупнейшие голливудские киностудии, среди которых - Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal. Позже стало известно, что кинопремьеры этих компаний не появятся и на российских стриминговых сервисах. Летом из библиотек онлайн-кинотеатров начали пропадать и старые фильмы и сериалы иностранного производства.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Анна Левинская
М.Видео Эльдорадо Ozon диски
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