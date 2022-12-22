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Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию в России

Тимур Бекмамбетов продал создавшую «Ночной Дозор» и «Елки» киностудию Bazelevs в России
Генеральный продюсер и коммерческий директор киностудии Bazelevs в России Лала Рустамова и Тимур Асадов выкупили компанию у Тимура Бекмамбетова. Сделка прошла на коммерческих условиях. В начале 2023 года киностудию ждет ребрендинг
Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Об этом РБК рассказала Рустамова. Представитель Бекмамбетова подтвердил продажу.

Сделка, по словам Рустамовой, носила «коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях». «Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего, сборы от кинопроката «Елок 9» и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах (онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы и иные интернет-площадки. — РБК) и телевизионных прав», — отметила новая совладелица компании, однако точную сумму договора не назвала.

Какие фильмы снимал Bazelevs

Тимур Бекмамбетов основал Bazelevs в 1994 году. В 2004 году кинокомпания выпустила экранизацию романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Фильм стал самой кассовой картиной года и собрал в прокате $26 млн. Компания также создала киносерии «Елки» и «Горько!». С 2006 года Вazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией. При ее участии вышли такие голливудские фильмы, как «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Хардкор».

Основное юрлицо Вazelevs — ООО «Базелевс» — в 2021 году было прибыльным, несмотря на сохранявшиеся в то время коронавирусные ограничения. Выручка компании по РСБУ составила 239 млн руб., чистая прибыль — 10,8 млн руб.

Сделка затронула только российское юрлицо Bazelevs — ООО «Базелевс» — за ним останутся права на русскоязычный контент. Сейчас, по данным СПАРК, Рустамова является его бенефициаром, однако, по ее словам, у нее и Асадова в компании будут равные доли — 50 на 50%. В результате сделки Рустамова сохранила за собой должность генпродюсера, в ее обязанности будет входить проектная стратегия компании, привлечение новых команд и стратегические решения. Асадов займет пост гендиректора и займется операционным управлением Bazelevs.

Основатель киностудии Бекмамбетов из российского бизнеса полностью вышел, сейчас студия работает с ним «как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом «Ходжа Насреддин», отмечает Рустамова. Но американский продакшен остается у Бекмамбетова и продолжит работу в Лос-Анджелесе. В следующем году либо одна из компаний, либо обе сменят названия и проведут ребрендинг. В ближайшее время с сайта Bazelevs также исчезнет дисклеймер «Студия Тимура Бекмамбетова».

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Решение о продаже Вazelevs в России назрело «несколько лет назад», утверждает Рустамова. Оно было связано с желанием Бекмамбетова отойти от операционного управления и сконцентрироваться на творческих аспектах работы — режиссуре и сценарном деле. Переговоры велись с несколькими участниками рынка из разных сфер, однако, по словам Рустамовой, по итогам проката последних проектов Бекмамбетов сделал выбор в пользу продюсеров компании.

Какие еще перемены произошли в российском кинобизнесе в 2022 году

В августе продюсер Александр Роднянский вышел из состава учредителей кинокомпании «Нон-стоп продакшн», которая снимала фильмы «Сталинград», «Обитаемый остров», «Чернобль» и «Левиафан». Принадлежавшие ему 99,8% компании перешли назначенному за неделю до сделки Александру Чуканову. Была ли сделка коммерческой, неизвестно.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Базелевс Тимур Бекмамбетов елки Кино
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