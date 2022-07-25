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«Амедиатека» покажет приквел «Игры престолов»

Премьера приквела «Игры престолов» — сериала «Дом дракона» — состоится в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» 22 августа. Российская премьера была под вопросом из-за приостановки деятельности в стране головной компании HBO — WarnerMedia
Фото: Charles McQuillan / Getty Images
Фото: Charles McQuillan / Getty Images

Российская премьера сериала «Дом дракона» — приквела американского проекта «Игра престолов» — официально состоится в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» 22 августа. Об этом РБК сообщил представитель «Амедиатеки», отказавшись уточнить детали.

Warner Bros. Discovery (до объединения в апреле 2022 года с телеканалом Discovery была известна как WarnerMedia), владеющая телеканалом HBO, приостановила свою деятельность в России в начале марта. Принадлежащая ей киностудия Warner Bros. за сутки до премьеры отменила российский релиз нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, а также все последующие новинки. В заявлении главы компании Джейсона Килара говорилось, что ограничение работы в России включает в себя «прекращение вещания каналов, прекращение лицензирования нового контента с российскими компаниями и приостановку запланированных релизов игр и кинофильмов».

«Амедиа ТВ» заключила расширенный контракт с HBO в 2017 году. Тогда компания получила эксклюзивные права почти на весь контент американской телесети в России, а также право работать под двойным брендом — собственным и Home of HBO. Предыдущая сделка, заключенная в 2013 году, предоставляла «Амедиа ТВ» эксклюзив на первый показ сериалов HBO на платном телевидении и онлайн в один день с американской премьерой, однако после проекты могли выходить у других вещателей. По новому соглашению, уже от 2021 года, «Амедиатека» стала единственным на российском рынке онлайн-кинотеатром, в котором представлен весь сериальный каталог WarnerMedia от HBO Max, а также контент из библиотеки WarnerMedia.

О расторжении действующих договоренностей компании не сообщали. В конце июня «Амедиатека» даже выпустила новый сезон еще одного популярного проекта HBO — сериала «Мир Дикого Запада». Источник РБК на медиарынке тогда объяснил это тем, что студия продолжала выполнять текущий контракт. Издание Variety ранее также отмечало, что руководство WarnerMedia не планирует разрывать уже заключенные договоры и отзывать лицензии на выпущенные проекты.

События в сериале «Дом дракона» происходят за 200 лет до «Игры престолов». О планах создать приквел автор цикла романов «Песнь льда и огня» Джордж Мартин объявлял еще в 2018 году — за полгода до премьеры финального сезона «Игры престолов». Съемки начались в 2021 году в Великобритании, часть сцен также снималась в Испании, Португалии и Калифорнии. Бюджет каждого эпизода — а всего их в первом сезоне десять — составляет около $20 млн. Для сравнения: один сезон «Игры престолов» стоил HBO примерно $100 млн. Самыми дорогими стали эпизоды последнего сезона — около $15 млн за каждый.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
сериалы онлайн-кинотеатры «Игра престолов» HBO Warner Bros.
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