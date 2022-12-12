ТАСС: в Совфеде предложили дать отсрочку кинотеатрам по уплате аренды и коммунальных услуг

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил дать российским кинотеатрам отсрочку по уплате кредитов, арендной платы и коммунальных платежей, «пока министерство культуры не согласует механизмы нормального функционирования отрасли со всеми ее участниками единогласно», передает ТАСС со ссылкой на копию письма сенаторов.

Документ 12 декабря направят помощнику президента России Максиму Орешкину, отмечает агентство. Его подписал глава комитета Андрей Кутепов.

«Так как параллельный импорт в отношении фильмов невозможен, предлагаем предоставить меры поддержки кинотеатрам в виде субсидий, отсрочек по кредитам, арендной плате, коммунальным платежам до момента, когда Министерство культуры согласует механизмы, обеспечивающие нормальное функционирование отрасли, со всеми ее участниками единогласно», — говорится в письме.

Представители Министерства культуры на совещании в Совфеде заявили, что ведомство ждет согласия всех кинотеатров и кинозалов на предложения по выходу из кризиса, утверждают сенаторы, называя такой исход «невозможным».

«При этом ни в одном другом сегменте министерства и ведомства, которые в условиях санкционного давления оперативно реагируют на экономические вызовы, не спрашивают единогласного мнения всех участников отрасли, и принимают меры поддержки исходя из расчета экономических последствий», — заявили в письме авторы инициативы.

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