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Пираты выложили в Сеть почти все премьеры российского кинопроката
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Пираты выложили в Сеть почти все премьеры российского кинопроката
Технологии и медиа, 00:08
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Пираты выложили в Сеть почти все премьеры российского кинопроката
Почти каждый фильм, вышедший в российском кинопрокате с января по сентябрь, появился и на пиратских сайтах. По количеству просмотров нелегального контента в этом году может быть поставлен антирекорд, прогнозируют эксперты
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Рынок интернет-пиратства в России по итогам 2017 года вырос на 21% по сравнению с предыдущим и составил $85 млн. Такая оценка приводится в исследовании компании Group-IB (есть в распоряжении РБК).

Количество запросов российскими пользователями в популярных поисковых системах на просмотр фильмов и сериалов бесплатно за прошлый год составило почти 10 млрд, подсчитали специалисты направления Group-IB Anti-Piracy (занимается защитой интеллектуальной собственности в интернете). «Исходя из суммарной аудитории Рунета — порядка 90 млн человек — на каждого пользователя в среднем приходится порядка 110 просмотров пиратских копий картин», — делают вывод эксперты Group-IB.

Число краж контента с экранов кинотеатров в 2017 году выросло более чем в шесть раз — с 33 до 211 «экранок» (снятых на видео копий фильмов). При этом только за первые восемь месяцев этого года количество опубликованных в интернете пиратских копий уже ​перевалило за отметку 280. Значит, что почти каждая из 320 лент, вышедших в январе—августе в российский кинопрокат, была скопирована пиратами и выложена в сеть, отмечает Group-IB.

Сколько премьер

В 2017 году российский бокс-офис вырос на 10,9%, до 53,6 млрд руб., указано в отчете Фонда кино. Всего в прокат в прошлом году в России вышел 471 фильм, из них 123 российских.

Гонка вооружений

Несмотря на достижения государства и индустрии в борьбе с пиратством, нелегальное распространение видеоконтента в России пока еще показывает рост, утверждает Андрей Бусаргин, руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB. По мнению эксперта, это в том числе обусловлено тем, что интернет-пираты вкладывают значительные ресурсы в создание технологической базы.

«Прошедший год показал, что для быстрой доставки фильмов и сериалов до пользователей, упрощения схемы монетизации и автозаполнения сайта нелегальным видеоконтентом все чаще используется технология CDN (Content Distribution Network, сеть доставки контента)», — говорится в исследовании.

Такие сети, как поясняют эксперты Group-IB, объединяют по всему миру множество серверов со специализированным программным обеспечением. Минимального времени скачивания удается достигать за счет того, что запрос ​пользователя поступает на ближайший сервер CDN.

Появление CDN-сервисов, как утверждает Бусаргин, упрощает работу и самим интернет-пиратам, так как дает им возможность быстро и просто заполнять страницу сайта разноплановым видеоконтентом хорошего качества. «Доступ к обширной базе контента, с одной стороны, — говорит он, — и понятная схема монетизации — с другой, поз​воляют создать пиратский сайт под ключ за какие-то 10–15 минут».

Пиратский бизнес

Ежемесячные расходы на поддержку инфраструктуры CDN-сервиса, размер серверного пространства которого может достигать 5 ПБайт (более 300 тыс. файлов), ​составляет, по оценке экспертов Group-IB, порядка $100 тыс. ​На создание пиратского ресурса уходит около $240. Средний заработок пиратов за 1000 просмотров составляет $3. «Таким образом, среднемесячный доход с крупных пиратских сайтов может достигать $10 тыс.», — резюмируют эксперты.

Монетизация пиратской деятельности напрямую зависит от рекламного трафика, более 75% которого приходится на поисковые системы, отмечают эксперты, добавляя, что суммарный объем трафика видеопиратов за 2017 год вырос на 12% и продолжает расти. Главными рекламодателями пиратских фильмов и сериалов, как говорится в исследовании, являются онлайн-казино и игровые сайты.

Представители Group-IB отказались сообщить РБК, какая из поисковых систем, работающих в России, является основным поставщиком трафика на пиратские сайты. В компании лишь отметили, что проанализировали выдачу во всех популярных поисковиках: Google, «Яндекс», Bing и Yahoo.

Вперед к антирекордам

Чаще всего пиратские видео распространяются через «Яндекс» и Google, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», заявил РБК Алексей Бырдин, гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет онлайн-кинотеатры Ivi, Megogo, TVZavr и другие). Но Google работает в России по тем же принципам, что и в США, говорит Бырдин. В частности, этот поисковик выполняет требования ​закона об авторском праве в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) и удаляет из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент по запросу правообладателя.

«В то же время платформа «Яндекс.Видео» на данный момент является самым крупным пиратским видеосервисом. С «Яндексом» бороться можно только через суд», — отметил Бырдин, напомнив, что сейчас с поисковиком судятся телеканалы одного из крупнейших российских медиахолдингов «Газпром-Медиа».

Текущий год и вовсе может поставить антирекорды по количеству просмотров фильмов и сериалов на пиратских сайтах, прогнозируют эксперты Group-IB. Это может сказаться и на показателях кинопроката, считает председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.​ За первые восемь месяцев 2018 года кассовые сборы российского кинопроката составили около 34 млрд руб., что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, следует из предварительных данных «Бюллетеня кинопрокатчика».

Авторы: Мария Истомина, Евгения Баленко.
Теги: кинопрокат , «Яндекс» , антипиратский закон
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