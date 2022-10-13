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Депутат Госдумы предложил создать ведомство для продажи пиратских фильмов

Депутат Госдумы Кирьянов предложил создать орган для сбора и продажи нелегальных фильмов
В России нужно централизованно собирать «контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности», считает депутат Госдумы Кирьянов. По его словам, это поможет россиянам не чувствовать дискриминацию
Артем Кирьянов
Артем Кирьянов (Фото: Государственная Дума РФ)

В России нужно создать уполномоченный орган, который будет собирать недоступный россиянам легально контент, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, передает ТАСС.

«Это не должно быть стихийное действие, когда кто во что горазд — кто что смог украсть, скачать и потом показывать. Это должен быть уполномоченный орган, который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России. И уже потом собранный контент продавать нашим коллегам, которые будут им пользоваться», — сказал Кирьянов.

По его словам, в России не должны «бояться брать на себя ответственность за то, что мы действительно этот контент так или иначе будем иметь у себя». Таким образом, по словам Кирьянова, пользователи будут платить не правообладателям или пиратам, а государству, а бизнес будет работать «в легальном пространстве».

«Надо не дать россиянам почувствовать себя в дискриминационном положении, лишенными каких-то сервисов. Может, здесь какое-то импортозамещение еще нужно, но при этом надо эти вещи централизованно все-таки получать с помощью государства», — указал депутат. Он также призвал не дать «просесть» тем отраслям, которые связаны с аудиовизуальным контентом.

В ночь с 28 февраля на 1 марта кинокомпании Disney, Warner Bros. и Sony Pictures заявили об отказе выпускать свои новые фильмы в России, связав это с военной спецоперацией на Украине. Аналогичное решение следом за ними приняли студии Paramount и Universal. 7 марта работу в России приостановила стриминговая платформа Netflix.



По данным TelecomDaily, через полгода после отказа голливудских студий от работы в России большинство стримингов, в том числе ivi, Okko и «Кинопоиск», впервые за все время своего существования показали отрицательную динамику: глубина падения объемов библиотек у разных платформ составила от 5 до 42%.

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