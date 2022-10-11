В онлайн-кинотеатрах впервые сократилось количество фильмов и сериалов

После ухода Голливуда у российских онлайн-кинотеатров впервые сократилось количество контента, подсчитало TelecomDaily. Сами сервисы оценку ставят под сомнение, хотя и признают — права на ряд западных картин действительно истекают

Фото: Thomas Eisenhut / dpa / ТАСС

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily по запросу РБК подсчитало, как изменился объем контента в библиотеках российских онлайн-кинотеатров через полгода после отказа крупнейших голливудских студий от работы в России. Большинство стримингов, в том числе «Иви», Okko и «Кинопоиск», впервые за все время своего существования показали отрицательную динамику: глубина падения у разных платформ составила от 5 до 42%.

Как изменились библиотеки российских видеосервисов — в обзоре РБК.

Почему российские стриминги остались без голливудского контента В ночь с 28 февраля на 1 марта кинокомпании Disney, Warner Bros. и Sony Pictures заявили об отказе выпускать свои новые фильмы в России, связав это с военной спецоперацией на Украине. Аналогичное решение следом за ними приняли студии Paramount и Universal. Позже стало известно, что кинопремьеры этих компаний не появятся и на российских стриминговых сервисах. Летом из библиотек онлайн-кинотеатров начали пропадать и старые фильмы и сериалы иностранного производства. Например, на «Кинопоиске» стали недоступны сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска». Западные премьеры онлайн-кинотеатры попытались заместить южнокорейским, индийским и турецким контентом. Но, несмотря на возросшее предложение, подобные национальные проекты оставались нишевыми. Лишь корейские сериалы у большинства сервисов летом входили в топ-10. В единичных случаях платформам удается выпускать западные новинки, ссылаясь на ранее заключенные договоренности. Например, на «Амедиатеке» сейчас выходят новые эпизоды приквела «Игры престолов» — сериала «Дом дракона», хотя Warner Bros. Discovery (до объединения в апреле 2022 года с телеканалом Discovery была известна как WarnerMedia), владеющая телеканалом HBO, свою деятельность в России приостановила.

Кто пострадал от ухода Голливуда

Наибольшее сокращение библиотеки за прошедшие полгода, по данным TelecomDaily, произошло у онлайн-кинотеатра «Иви» (до 8 сентября был известен как ivi). Падение за полгода составило 42% — с 14,7 тыс. наименований фильмов и сериалов по итогам первого квартала 2022 года до 8,5 тыс. по итогам третьего. Для сравнения: год назад, в конце третьего квартала 2021-го, в библиотеке «Иви» было больше контента, чем сейчас, — 12,6 тыс. наименований.

Читайте на РБК Pro Pro В каких странах все еще можно купить «золотую визу» и сколько она стоит В каких странах все еще можно купить «золотую визу» и сколько она стоит Статьи Pro Трудовой кодекс меняют из-за мобилизации. Чего ждать HR-специалистам Трудовой кодекс меняют из-за мобилизации. Чего ждать HR-специалистам Статьи Pro Почему некоторые учат языки быстрее других: наблюдения преподавателя Почему некоторые учат языки быстрее других: наблюдения преподавателя Инструкции Pro Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Статьи Pro x The Economist Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса Прогнозы Pro Популярное лекарство не помогает. Почему дело может быть в генетике Популярное лекарство не помогает. Почему дело может быть в генетике Статьи Pro Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Инструкции Pro Ничего не ясно: как бизнесу строить планы в период неопределенности Ничего не ясно: как бизнесу строить планы в период неопределенности Инструкции

На втором месте по динамике сокращения контента среди крупнейших российских платформ оказался Kion, следует из подсчетов TelecomDaily. Как и «Иви», прежде Kion в основном только наращивал библиотеку: так, по итогам третьего квартала 2021 года сервис имел лицензию на показ 8,6 тыс. проектов, на конец первого квартала 2022-го — уже 11,3 тыс. Но по итогам третьего квартала 2022 года в библиотеке сервиса осталось 10,1 тыс. наименований фильмов и сериалов. Таким образом, падение составило почти 11%.

Онлайн-кинотеатр Okko за полгода потерял 5% контента и пока опережает показатели прошлого года. Сейчас в библиотеке стриминга доступно 15,5 тыс. фильмов и сериалов, тогда как в начале года их было 16,3 тыс. Годом ранее — в третьем квартале 2021 года — количество наименований составляло 13,6 тыс. Аналогичная динамика наблюдается и у «Кинопоиска»: 11,1 тыс. на конец сентября против 11,7 тыс. на конец марта. Годом ранее этот показатель составлял 10,1 тыс.

Единственным сервисом, который за прошедшие полгода не сократил, а нарастил количество контента в библиотеке, стал Wink, следует из данных TelecomDaily. Так, в третьем квартале 2021 года в распоряжении сервиса было 7,7 тыс. фильмов и сериалов, в первом квартале 2022-го — 9,6 тыс., в третьем квартале 2022-го — 10,3 тыс. Прирост за последние полгода составил почти 7%.

Что касается проектов крупнейших голливудских студий (так называемых мейджоров), у всех онлайн-кинотеатров наблюдается снижение количества контента. На начало года, по подсчетам TelecomDaily, число фильмов и сериалов от студий Disney, 20th Century Fox, Columbia Pictures Television, Warner Bros., Universal Pictures International, Paramount Pictures и Viacom составляло от 2 тыс. до 3,5 тыс. наименований в зависимости от платформы. По итогам сентября их осталось от 1 тыс. до 2 тыс. в зависимости от онлайн-кинотеатра. Точные данные по каждому стримингу TelecomDaily не приводит, но отмечает, что снижение составляет в среднем около 50%.

Как сокращение контента объясняют сервисы

Текущие цифры по количеству контента не в полной мере отражают изменения, которые произошли в библиотеках стриминговых сервисов, утверждает глава TelecomDaily Денис Кусков.

Во-первых, хоть ряд онлайн-кинотеатров и компенсировали отсутствие голливудского контента авторским кино и региональными фильмами и сериалами, «но альтернативный контент, к которому относятся продукты независимых студий, а также Индии или Кореи, не может в полной мере заменить уход голливудских фильмов и имеет очень сегментированный спрос», утверждает Кусков.

Во-вторых, у некоторых крупнейших платформ лицензионные договоры на архивный контент — например, со студией Disney — фактически уже истекли. Но фильмы этой студии еще остаются доступными аудитории, пусть и за отдельную плату, а не в рамках общей подписки. «Неформально стриминги аргументируют это заботой о своих клиентах и продолжают попытки договориться с правообладателями», — объясняет глава TelecomDaily.

Директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин объяснил рост количества контента у сервиса в условиях отсутствия западных новинок тем, что платформа взяла курс «на максимальное расширение предложения фильмов и сериалов от различных производителей из разных стран мира». В библиотеке Wink, по его словам, появились как новинки независимых американских и европейских студий, так и турецкие, корейские, индийские и даже китайские фильмы и сериалы. Сервис расширил количество российского контента и смотрит на проекты стран ближнего зарубежья — «добавили фильмы из Казахстана, изучаем и другие страны Центральной Азии», отмечает Володькин.

В пресс-службе «Кинопоиска» не согласились с абсолютными цифрами TelecomDaily, но собственные данные по количеству контента предоставить отказались. Представитель сервиса лишь уточнил, что по сравнению с третьим кварталом 2021 года библиотека «Кинопоиска» действительно выросла, но по сравнению с началом 2022-го ее размер остался прежним.

Представитель онлайн-кинотеатра Okko утверждает, что в медиатеке платформы «остается более 100 тыс. единиц контента, включая премьеры». Но методика собственных подсчетов у Okko отличается от той, что используют в TelecomDaily. Под «единицей контента» представитель сервиса понимает один фильм или один эпизод сериала, тогда как TelecomDaily измеряет количество тайтлов, то есть названий фильмов или сериалов. Сериал «Отчаянные домохозяйки», например, состоит из 180 серий: Okko учитывает каждую из них как самостоятельную «единицу контента», а TelecomDaily считает весь проект как один тайтл. Динамику относительно начала года — до ухода западных киностудий — Okko не приводит. «Права на часть контента заканчиваются естественным образом в связи с завершением лицензионных сроков», — признают в пресс-службе сервиса.

В онлайн-кинотеатре «Иви» резкое сокращение библиотеки объяснили изменением фокуса компании «с количества фильмов и сериалов на качество». «В рамках этой политики в течение прошедшего лета мы сократили каталог более чем на 5,5 тыс. тайтлов», — утверждает замгендиректора сервиса по контенту Иван Гринин. Говоря о голливудском и европейском кино производства крупнейших мировых студий, представитель «Иви» отметил, что компании удалось сохранить подавляющее большинство контента из этой категории. «Исключение составляет каталог Warner в рамках транзакционной модели, при которой можно приобрести или арендовать ту или иную единицу контента, этот контракт закончился летом», — добавил Гринин, уточнив, что контент, который был включен в подписку, остается.

В пресс-службе Kion уход «части мейджорского контента» назвали общим для рынка трендом, добавив, что сам онлайн-кинотеатр «драйвером развития» считает собственные оригинальные проекты.