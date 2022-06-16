В российских кинотеатрах покажут отмененного в марте «Бэтмена»

Релиз «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном был запланирован на 2 марта. Однако киностудия Warner Bros. за день до премьеры отменила прокат

Кадр из фильма «Бэтмен» (Фото: Warner Bros.)

В России ряд кинотеатров — представителей Ассоциации владельцев кинотеатров — запланировали показ нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли на основании ранее заключенных лицензионных договоров. Об этом сообщает Cinemaplex.

Участники акции заверили, что будут соблюдены требования законодательства: отчет о каждом сеансе пойдет в Единую Федеральную автоматизированную информационную систему (ЕАИС), а обязанности по начислению и дальнейшей выплате прокатной платы «выполнены с учетом новых реалий».

Российские кинотеатры заключили с компанией Universal Pictures Russia договор на публичную демонстрацию «Бэтмена» в феврале 2022 года и получили рекламу для его продвижения. Представители кинотеатров отметили, что за свой счет продемонстрировали анонсирующие ролики и распространяли рекламу. Более того Минкультуры выдал фильму прокатное удостоверение.

Релиз «Бэтмена» был запланирован на 2 марта. Однако киностудия Warner Bros. за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. При этом кинотеатрам не предоставили никаких официальных документов. К тому же лицензионные соглашения не предусматривают односторонний отказ правообладателя при отсутствии нарушений со стороны кинотеатра.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Сергей Пирожков рассказал Cinemaplex, что в отличие от показа «Бэтмена» у фильмов «Доктор Стрэндж» или «Топ Ган» нет прокатного удостоверения, нет правообладателя в России и не было заключено соглашения с правообладателем.

После ухода иностранных кинопрокатчиков с российского рынка многие кинотеатры оказались перед угрозой закрытия или «значительного сокращения масштабов работы».

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В связи с этим власти Москвы объявили о мерах поддержки, в том числе:

киносетям на 100% компенсируют из бюджета затраты по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенные с 1 января по 31 мая;

с 1 июня такие затраты будут компенсироваться на 50%;

крупнейшие сети получат гранты на рекламу отечественного кино.

Представители кинотеатров выразили надежду, что инициатива будет поддержана и на федеральном уровне.

В апреле журнал Esquire сообщил, что в некоторых кинотеатрах в российских городах прошли показы иностранных фильмов, прокат которых был отменен.

Так, 21 апреля в московском кинотеатре VIP-зрителям показали скачанный на пиратском сайте «Бэтмена». Аналогичная ситуация произошла, по утверждению местного СМИ, в кинотеатрах «Гринвич Синема» и «Пассаж Синема» в Екатеринбурге. Во всех случаях показы прошли неофициально.

В Ассоциации владельцев кинотеатров указали на то, что кинопоказ, проведенный без лицензии или прокатного удостоверения, квалифицируется как незаконный и попадает под уголовную статью 146 как умышленное использование объектов авторских и смежных прав.