Минкультуры отказало в прокате сериалу «Монастырь» из-за позиции РПЦ

В РПЦ считают, что сценарий сериала «дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии»

Кадр из сериала «Монастырь» (Фото: Плюс Студия)

Минкультуры России отказало кинокомпании «ЛУНАПАРК» в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой в главной роли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих», — сказано в сообщении.

Кроме того, Минкультуры передало материалы по сериалу на экспертную оценку в РПЦ. Там, в свою очередь, отметили, что «сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии».

До 2013 года оскорбление чувств верующих в России квалифицировалось как административное правонарушение по ст. 5.26 КоАП РФ «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». В Уголовном кодексе положение об этом появилось после акции группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве (ст. 148), максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «КиноПоиска» и к заместителю председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтангу Кипшидзе.

Драматический сериал повествует об истории «обаятельной тусовщицы» Марии, живущей за чужой счет. Однажды, отдыхая в ночном клубе в Арабских Эмиратах вместе с женой миллиардера, она попадает в неприятную ситуацию: ей грозит тюрьма и преследование, а банковские счета оказываются заблокированы. В результате ей приходится бежать в Россию, где она вынуждена скрываться в монастыре.

«Моя Мария — сложный, но не потерянный человек. Когда мне предложили этот образ, я очень обрадовалась, потому что в этот раз речь шла не про легкого персонажа или роль, в которой нужно играть саму себя, появилось ощущение, что это может быть серьезная и интересная работа. Мария не пересекается со мной ни детством, ни судьбой — она совершенно другая», — рассказывала о своей роли Ивлеева.

Кроме нее в сериале сыграли Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова и другие.

Первая серия «Монастыря» вышла в «Кинопоиске» 19 ноября, и в первые сутки стала рекордсменом по просмотрам за всю историю онлайн-кинотеатра — ее посмотрели свыше 250 тыс. подписчиков. В настоящее время доступны три серии сериала.