США и Великобритания ударили по позициям хуситов в Йемене. Что известно

Американские и британские силы с помощью авиации и крылатых ракет «Томагавк» атаковали позиции хуситов в Йемене. Как Байден и Сунак объяснили удары, что им предшествовало и как отреагировали на них в мире — в материале РБК

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Кто такие хуситы

Хуситы — это последователи йеменского военизированного движения «Ансар Аллах», которое основал в провинции Саада в 1990-е Хусейн Бадруддин аль-Хуси. Эта провинция находится на севере Йемена и граничит с Саудовской Аравией. Движение зародилось в общине зейдитов — приверженцев одного из «умеренных» шиитских течений в исламе. Эта община охватывает около 30% населения Йемена. Политической истории йеменского зейдизма более 1 тыс. лет.

Конфликт зейдитов с йеменскими властями начался в 1994 году, когда правительство Йемена, стремясь подавить сепаратизм на юге страны, прибегло к помощи радикальных суннитов-ваххабитов. Также поводом для обострения конфронтации хуситов с Саной стало решение президента Али Абдаллы Салеха поддержать антитеррористическую кампанию, объявленную США и их союзниками после терактов 11 сентября 2001 года.

В 2004 году правительство попыталось арестовать духовного лидера зейдитов аль-Хуси, что привело к восстанию шиитов на севере. При его подавлении аль-Хуси был убит. С тех пор боевые отряды зейдитов стали называть по его имени — хуситами.

В период с 2004 по 2010 год правительство провело шесть военных операций против движения. Во время «арабской весны» 2011 года хуситы были движущей силой оппозиции, которая в итоге свергла президента Али Абдаллу Салеха.

С 2014 года в Йемене, который находится на побережье Красного, Аравийского морей и Аденского залива, продолжается гражданская война. Она началась с организованных хуситами демонстраций против повышения цен на топливо. За несколько месяцев повстанцы взяли под контроль северо-запад страны, а потом Сану и объявили о захвате власти в республике. Суннитские партии из Южного Йемена захват власти хуситами не признали. Суннитов поддерживает Саудовская Аравия. Движение хуситов поддерживается Ираном.