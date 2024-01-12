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США и Великобритания ударили по позициям хуситов в Йемене. Что известно

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Война с хуситами
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Американские и британские силы с помощью авиации и крылатых ракет «Томагавк» атаковали позиции хуситов в Йемене. Как Байден и Сунак объяснили удары, что им предшествовало и как отреагировали на них в мире — в материале РБК
Фото: US Central Command via X / Reuters
Фото: US Central Command via X / Reuters

Что произошло

  • США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по Йемену. Для атаки использовались авиация и атомная подлодка, с которой запустили крылатые ракеты «Томагавк», пишет Reuters.

США и Великобритания ударили по позициям хуситов в Йемене. Что известно
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  • Целями стали более 60 объектов: системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет, сообщили в Центральном командовании США.
  • Атакам в Йемене также подверглись международные аэропорты Саны (столица), Ходейды, Таиза, Абса, а также авиабаза Аль-Дайлами, военная база Кахлан и различные районы в провинции Сана, Эль-Ходейда, Саада, Таиз и Дамар, сообщает агентство Saab.

  • В результате ударов США и Великобритании по позициям хуситов погибли пять членов движения, еще шесть получили ранения, сообщили Al Arabiya и Sky News Arabiya со ссылкой на представителя вооруженных сил группировки.

Кто такие хуситы

Хуситы — это последователи йеменского военизированного движения «Ансар Аллах», которое основал в провинции Саада в 1990-е Хусейн Бадруддин аль-Хуси. Эта провинция находится на севере Йемена и граничит с Саудовской Аравией. Движение зародилось в общине зейдитов — приверженцев одного из «умеренных» шиитских течений в исламе. Эта община охватывает около 30% населения Йемена. Политической истории йеменского зейдизма более 1 тыс. лет.

Конфликт зейдитов с йеменскими властями начался в 1994 году, когда правительство Йемена, стремясь подавить сепаратизм на юге страны, прибегло к помощи радикальных суннитов-ваххабитов. Также поводом для обострения конфронтации хуситов с Саной стало решение президента Али Абдаллы Салеха поддержать антитеррористическую кампанию, объявленную США и их союзниками после терактов 11 сентября 2001 года.

В 2004 году правительство попыталось арестовать духовного лидера зейдитов аль-Хуси, что привело к восстанию шиитов на севере. При его подавлении аль-Хуси был убит. С тех пор боевые отряды зейдитов стали называть по его имени — хуситами.

В период с 2004 по 2010 год правительство провело шесть военных операций против движения. Во время «арабской весны» 2011 года хуситы были движущей силой оппозиции, которая в итоге свергла президента Али Абдаллу Салеха.

С 2014 года в Йемене, который находится на побережье Красного, Аравийского морей и Аденского залива, продолжается гражданская война. Она началась с организованных хуситами демонстраций против повышения цен на топливо. За несколько месяцев повстанцы взяли под контроль северо-запад страны, а потом Сану и объявили о захвате власти в республике. Суннитские партии из Южного Йемена захват власти хуситами не признали. Суннитов поддерживает Саудовская Аравия. Движение хуситов поддерживается Ираном.

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Как США и Великобритания объяснили удары

  • Удары стали ответом на «безрассудные нападения» хуситов на суда в Красном море, заявил президент США Джо Байден. Он отметил, что эти нападения вынудили свыше 2 тыс. судов выбрать обходной маршрут и «поставили под угрозу международное коммерческое судоходство и торговлю». Кроме того, 9 января хуситы «предприняли крупнейшую атаку, направленную непосредственно против американских кораблей», добавил президент.
  • По словам Байдена, США и Великобритания нанесли удары при поддержке Австралии, Бахрейна, Нидерландов и Канады. Он заявил, что при необходимости будет готов «без колебаний принять дальнейшие меры» для защиты своих вооруженных сил и свободы международной торговли.
  • Премьер Великобритании Риши Сунак назвал удары по позициям хуситов «самообороной». Целью атаки было «ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство», заявил он.

Что ответили хуситы

  • Представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям назвал удары по Йемену «неоправданной американо-британской агрессией» с целью «остановить операции Йемена в поддержку сектора Газа». По его словам, хуситы не прекратят атаковать суда в Красном море.
  • Салям утверждает, что хуситы атаковали только те суда, которые принадлежат Израилю или направляются «в порты оккупированных территорий», и что «никакой угрозы международному судоходству не было». Между тем целый ряд ведущих судоходных компаний приостанавливал контейнерные перевозки через Суэцкий канал из-за участившихся атак группировки.
  • Если же США и Великобритания расширят масштаб боевых действий, хуситы ударят по их базам в регионе, заявил представитель руководства движения Абдулла бен Амер. Замглавы МИД Йемена Хусейн аль-Ази отметил, что Вашингтон и Лондон «должны быть готовы заплатить высокую цену» за нанесенные удары.

Международная реакция

  • Россия после ударов США и Великобритании по Йемену запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. Представитель МИДа Мария Захарова назвала действия Вашингтона «очередным примером извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полным пренебрежением международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей». Кремль осудил удары США и Великобритании и назвал их незаконными.
  • Иран счел действия США и Великобритании «актом произвола, явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также международного права». Представитель МИД страны Насер Канани Чафи призвал мировое сообщество «предотвратить распространение войны и нестабильности» в регионе.
  • Саудовская Аравия призвала к сдержанности и избеганию эскалации после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.
  • После атаки выросла стоимость нефти. Причиной стали опасения эскалации конфликта и прямого участия Ирана — это помешало бы добыче и транспортировке во всем регионе. По состоянию на 15:00 мск стоимость мартовского фьючерса Brent выросла на 3,86%, до $80,4 за баррель. Цена на февральский фьючерс на американскую нефть WTI увеличилась на 3,97%, до $74,9 за баррель.

Акции российских нефтяных компаний подорожали после ударов США в Йемене
Инвестиции
Фото:Shutterstock

  • В США конгрессмены разошлись в оценке действий Байдена. Член палаты представителей демократ Ро Ханна заявил, что президент согласно первой статье Конституции должен был уведомить конгресс, прежде чем наносить удары и втягивать Вашингтон еще в один конфликт на Ближнем Востоке. В то же время спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон назвал действия США давно назревшими. По его словам, они указывают на изменение подхода американской администрации к Ирану и связанным с ним силам, которые «должны заплатить высокую цену за теракты, нападения на американский персонал и коммерческие суда».

С чего все началось

  • После начала войны Израиля и ХАМАС хуситы стали наносить удары по территории Израиля в поддержку палестинцев. Они также заявили, что будут атаковать любые израильские суда в Красном море — как ходящие под флагом этой страны, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями.
  • В декабре 2023 года США решили созвать международную коалицию для защиты от атак хуситов в Красном море. В нее вошли также Великобритания, Франция, Италия, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Бахрейн и Сейшельские острова. Позже присоединились Австралия, Греция и Шри-Ланка.
  • 9 января хуситы предприняли крупнейшую атаку в Красном море. По словам представителя движения Яхьи Сарии, целью был корабль США. Американские военные сообщили, что сбили 18 дронов, две противокорабельные ракеты и одну баллистическую противокорабельную ракету. В отражении атаки участвовали британский HMS Diamond и четыре авианосца США.
  • На следующий день Совет Безопасности ООН принял предложенный США проект резолюции с осуждением атак хуситов на суда в Красном море. Его поддержали 11 членов Совбеза. Четыре страны: Россия, Китай, Алжир и Мозамбик — воздержались. Москва предлагала ряд поправок к документу, но их отклонили.
  • Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что истинные цели авторов этой резолюции — не обеспечить безопасность судоходства в Красном море, а «легитимизировать действия» созванной США коалиции и «добиться на них бессрочного «благословения». В частности, Небензя обратил внимание, что резолюция «вводит некое «право государств на защиту своих судов от атак». Такого права нет в международном праве, и эта «новация выглядит крайне сомнительно как с правовой, так и с политической точки зрения», отметил дипломат.
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Йемен хуситы США Великобритания Красное море ракетные удары
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