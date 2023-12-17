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Бизнес ,  
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Четвертая компания приостановила перевозки по Красному морю из-за хуситов

Судоходные компании CMA CGM и MSC приостановили перевозки по Красному морю
Ведущие судоходные компании отказываются от перевозок по Красному морю из-за атак йеменских хуситов. Эксперты ранее предупреждали о риске срыва доставки товаров через Суэцкий и Панамский каналы
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Число судоходных компаний, которые приостановили контейнерные перевозки через Суэцкий канал из-за участившихся атак йеменских хуситов, растет. 16 декабря об этом решении объявила французская транспортная группа CMA CGM.

В группе заявили, что обеспокоены нападениями на коммерческие суда, ситуация в регионе «продолжает ухудшаться, и растет обеспокоенность по поводу безопасности». Распоряжение будет действовать «до дальнейшего уведомления».

Ранее аналогичное решение приняла швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), крупнейшая в мире по вместимости контейнеровозов. Компания сообщила, что перенаправит часть судов по маршрутам вокруг мыса Доброй Надежды на юге Африки. За день до этого перевозки по Суэцкому каналу приостановили датская судоходно-логистическая Moller-Maersk Group и немецкая Hapag-Lloyd.

Maersk приостановит перевозки по Красному морю после атак хуситов
Бизнес
Фото:Christian Charisius / dpa / Global Look Press

В пятницу, 15 декабря, повстанцы-хуситы запустили баллистическую ракету, которая попала в грузовое судно MSC Palatium III. В компании сообщили, что никто из членов экипажа не пострадал, но на судне возник пожар, и оно «было выведено из эксплуатации». До этого нападению подвергся контейнеровоз Al Jasrah под флагом Либерии.

Хуситы заявляют, что их атаки направлены на прекращение военной операции Израиля в секторе Газа. Ранее они объявили о намерении напасть на любые израильские суда в Красном море в ответ «отвратительную израильско-американскую агрессию» в подконтрольном ХАМАС анклаве.

Financial Times писала, что из-за действий хуситов, а также засухи, приведшей к падению уровня воды в другом основном судоходном канале — Панамском, доставка товаров по всему миру перед католическим Рождеством может быть нарушена. По мнению гендиректора Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе, если не обеспечить устойчивость цепочек поставок, то проблемы будут и в течение следующего года.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Красное море Суэцкий канал судоходство хуситы

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

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Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
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