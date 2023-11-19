Хуситы решили топить все израильские корабли

Атакам будут подвергнуты корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям. Это ответ на «агрессию» Израиля в секторе Газа. Йемен уже наносил ракетные удары по Израилю

Корабль ВМС Израиля замеченый в районе Красного моря 1 ноября 2023 года (Фото: idfofficial / Telegram)

Вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, намерены атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями, говорится в заявлении армии, его приводит телеканал Al Masirah, основанный хуситами.

«В заявлении содержится призыв ко всем странам мира отозвать своих граждан, работающих в составе экипажей этих судов; избегать судоходства с использованием этих судов или участия в каких-либо сношениях с ними; дать указание своим судам держаться подальше от этих идентифицированных судов», — передает телеканал заявление вооруженных сил.

Свои действия военные называют ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

Источник Al Masirah в ВМС Йемена сообщил, что они способны атаковать израильские корабли как в Красном море, так и «в любом другом неожиданном месте», независимо от того, направляются они к палестинским территориям или в любую другую страну.

Al Hadath со ссылкой на источники сообщает, что хуситы захватили израильское транспортное судно, какое и где, не уточняется.

В Йемене уже более десяти лет сохраняется напряженная политическая обстановка. В 2011-м в ходе «арабской весны» был свергнут президент Али Абдулла Салех. С 2014 года в Йемене длится гражданская война. Тогда хуситы (относятся к мусульманам-шиитам) взяли под контроль столицу страны Сану, а в следующем году объявили о захвате власти. Суннитские партии из Южного Йемена не признали захват власти хуситами, которые контролируют север. Суннитов поддерживает Саудовская Аравия. Йемен находится на побережье Красного, Аравийского морей и Аденского залива.

Лидер йеменских хуситов Абдель-Малек аль-Хуси 10 октября, спустя три дня после нападения ХАМАС на Израиль, заявил, что группировка запустит ракеты и беспилотники, если США напрямую вмешаются в конфликт Израиля и сектора Газа.

19 октября Пентагон сообщил, что американский эсминец в Красном море перехватил три ракеты и несколько дронов, которые были выпущены из Йемена и потенциально были нацелены на Израиль. В ноябре было несколько ракетных атак Йемена по Израилю.