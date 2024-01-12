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Нефть подорожала после ударов США по Йемену

Нефть марки Brent подорожала на 2,5% после ударов США по Йемену
После ночных ударов США и Британии по йеменским хуситам стоимость нефти немного выросла из опасений эскалации конфликта и прямого участия Ирана, что помешало бы добыче и транспортировке во всем регионе
BRENT BRENT $79 +0,95%
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Стоимость эталонного сорта нефти Brent выросла на 2,5%, превысив $79 за баррель, на фоне ударов американских и британских войск по базам хуситов в Йемене, пишет Bloomberg.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 2,4% до $73,75 за баррель. В течение 12 января нефтяные цены могут подняться еще на пару долларов в зависимости от масштаба эскалации в Йемене, оценили собеседники Forbes на азиатских рынках.

Главным риском для колебаний цен является прямое вовлечения Ирана в конфликт, что поставит под угрозу добычу и маршруты доставки нефти в регионе, в котором добывается около трети мирового потребления топлива. Как пишет Bloomberg, нынешняя ситуация становится причиной возвращения премии при продаже нефти за военные риски, которая снижалась по причине замедления спроса и увеличения предложения стран, не входящих в ОПЕК+.

Эскалация конфликта влечет за собой появление препятствий для торговли нефтью и необходимость изменить маршруты танкеров, указал глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV Уоррен Паттерсон. «Однако больший риск заключается в том, что угрозы распространятся за пределы Персидского залива. Хотя мы считаем, что риск этого невелик, последствия будут значительными», — предупредил эксперт.

Хуситы пообещали атаковать военные базы США при усилении ударов
Политика
Фото:Khaled Abdullah / Reuters

Цена на Brent прибавила $2-3 вследствие геополитических рисков на Ближнем Востоке, премия может существенно вырасти в случае усиления перебоев в поставках, оценивают в Citigroup. При этом аналитики Standard Chartered считают, что сейчас цена на нефть занижена как минимум на $10 за баррель.

По мере развития ситуации цены сохранят колебание, предупредила основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. Нынешнее положение она назвала «перетягиванием каната между медвежьим прогнозом фундаментальных показателей и поддерживающей премией за риски на Ближнем Востоке». По ее мнению, оба фактора сохранят актуальность в течение ближайших месяцев.

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Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после ударов США по Йемену
Политика

США и Великобритания при поддержке западных стран нанесли ночью удары по хуситским базам в столице Йемене — Сане и близ других городов. Удары наносились истребителями и ракетами «Томагавк». По сведениям CNN, «Томагавки» запустила атомная подводная лодка класса «Огайо» USS Florida, находящаяся в Красном море. В качестве целей западные страны выбрали радиолокационные средства боевиков, места хранения и запуска ракет с беспилотниками.

Вашингтон и Лондон назвали свои действия оборонительными в связи с многочисленными атаками хуситов торговых судов разных стран в Красном море. «Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободному потоку международной торговли», — пообещал президент США Джо Байден.

Хуситы пообещали атаковать военные базы США и Британии, если те усилят атаки. Хуситы после атак массово запустили ракеты «земля-земля». По данным иранского агентства Tasnim, хуситы попали по американскому кораблю в Красном море.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Йемен хуситы нефть цены на нефть
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