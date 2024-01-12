США назвали цели ударов по Йемену

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Целью ударов США и союзников по Йемену стали радары, системы ПВО, склады и места запуска беспилотников и ракет, сообщило Центральное командование США.

«Мы считаем боевиков-хуситов и их иранских спонсоров ответственными за незаконное, неизбирательное и безрассудное нападение на международное судоходство, которое затронуло 55 стран и поставило под угрозу жизни сотен моряков, в том числе и из США», — сказал глава Центрального командования генерал Майкл Курилла.

Военные США и их союзников нанесли удары по более чем 60 целям в 16 локациях в Йемене, сказал Алекс Гринкевич, глава ВВС Центрального командования ВС США, передает CNN.

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