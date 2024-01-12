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Хуситы пообещали атаковать военные базы США при увеличении ударов

Хуситы Йемена пообещали атаковать военные базы США при увеличении ударов
США и Британия нанесли удары по базам хуситов из-за их нападений на торговые суда, боевики пообещали ответить — если западные страны усилят атаки. Россия созвала заседание Совбеза ООН
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

По военным базам США и Великобритании на Ближнем Востоке будет нанесен удар, если эти государства продолжат обстреливать Йемен, сообщил в эфире Al Jazeera представитель руководства хуситов Абдулла бен Амер.

«Наши объекты подверглись молниеносным атакам, и мы без колебаний ответим. У нас есть возможности, которые позволяют нам вести законную самооборону», — сказал он.

МИД Йемена назвал удары по стране «агрессивным нападением» с использованием кораблей, подводных лодок и военных самолетов.«Америке и Британии придется быть готовыми заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии», — сказал замминистра Хусейн Аль-Эззи, передает AFP.

Хуситы после атак массово запустили ракеты «земля-земля». По сведениям иранского агентства Tasnim, хуситы попали по американскому кораблю в Красном море.

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Удары были нанесены американскими и британскими войсками по целям в йеменской столице — Сане, а также нескольких других городах.

Среди пострадавших объектов, по данным хуситов:

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  • Авиабаза Аль-Дайлами, к северу от столицы Йемена Саны.
  • Районы близ международного аэропорта Ходейда на западе Йемена
  • Лагерь Кэлен в Сааде, северной провинции Йемена, где базируются хуситы
  • Аэропорт Таиз и другие части провинции Таиз на юго-западе Йемена.
  • Аэропорт города Абс на северо-западе Йемена.

Удары наносились истребителями и ракетами «Томагавк». По сведениям CNN, «Томагавки» запустила атомная подводная лодка класса «Огайо» USS Florida («Флорида»), находящаяся в Красном море.

Целями стали средства ПВО хуситов, радары и объектам, используемые для хранения и запуска беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Эти действия были оборонительными, заявили американский президент Джо Байден и британский премьер Риши Сунак, напомнив о множественных случаях нападения хуситов на корабли разных стран в Красном море, что серьезно мешало глобальной торговле. Удары были призваны ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство, пояснили в Лондоне.

«Сегодняшние действия коалиции посылают хуситам четкий сигнал о том, что им придется нести дальнейшие издержки, если они не прекратят свои незаконные нападения», — сказал американский министр обороны Ллойд Остин. По сведениям CNN, «последней каплей» для решения Белого дома стало нападение на американский корабль 9 января.

Россия предложила провести срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударами. Двумя днями ранее, 10 января, Совбез ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки, Россия, Китай, Алжир и Мозамбик воздержались, голосов против не было. Российский постпред Василий Небензя выразил беспокойство, что США решили «идти по пути одностороннего силового решения проблемы» и призвал признать, что ситуация с хуситами — следствие «беспрецедентно жестокой военной операции Израиля».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Йемен хуситы США Великобритания военные базы
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