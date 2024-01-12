Кремль назвал нелегитимными удары США и Британии по Йемену

Россия осудила удары США и Британии по Йемену, назвав их нелегитимными. В Кремле также сочли «чрезвычайно неверной практикой» атаки хуситов на коммерческие суда в Красном море

Фото: Wang Shang / Xinhua / Global Look Press

Россия осуждает удары США и Великобритании по Йемену и считает их нелегитимными с точки зрения международного права. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать удары США и Великобритании по Йемену Песков заявил: «Мы их осуждаем».

«С точки зрения международного права они являются нелегитимными. Вот какова наша позиция», — заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС), напомнив, что 11 сентября Совет Безопасности ООН принял проект резолюции США, в котором содержались осуждение атак йеменских хуситов на международные суда в Красном море и требование их прекращения. Документ поддержали 11 стран, четверо членов Совбеза, в том числе Россия, при голосовании воздержались. Москва предлагала внести в проект поправки, в которых в том числе упоминается конфликт Израиля и ХАМАС, однако это отклонили.

«Мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары», — заявил пресс-секретарь президента России. Песков также назвал «чрезвычайно неверной практикой» атаки хуситов в Красном море, и, по его словам, Москва неоднократно призывала их отказаться от этих действий.

Международная коалиция во главе с США и Британией атаковала позиции хуситов в Йемене в ночь на 12 января. В Вашингтоне заявили, что удары были нанесены по системам ПВО, складам и местам запуска беспилотников и ракет. По данным Центрального командования США, в общей сложности было атаковано 60 целей на 16 объектах. CNN уточнял, что американская сторона в этих целях запустила с подлодки ракеты «Томагавк».

Хуситы сообщили, что западная коалиция атаковала несколько аэропортов в Йемене. Их действия движение сочло «неоправданной агрессией», а также пообещало атаковать базы США и Великобритании на Ближнем Востоке в случае, если не прекратятся удары по Йемену. Al Arabiya и Sky News Arabiya сообщали о гибели пяти членов движения, еще шесть человек получили ранения.

Западные страны объяснили свои действия самообороной и ответными мерами на атаки в Красном море, которые продолжаются с начала войны Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года. Хуситы в свою очередь считают, что своими нападениями на коммерческие суда поддерживают сектор Газа, утверждая, что атакуют лишь корабли под флагом еврейского государства и принадлежащие ему суда. Они также уверяли в отсутствии угрозы для коммерческого судоходства.