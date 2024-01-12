МИД Ирана: удар США и Британии по хуситам — произвол и нарушение суверенитета

Иран назвал удар по Йемену произволом и нарушением суверенитета

Фото: Mark Wilson / Getty Images

Удар США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене — произвол, нарушение суверенитета и территориальной целостности страны, заявил официальным представитель иранского МИДа Насер Канани Чафи.

По его словам, атаки США и Великобритании — это «акт произвола, явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также международного права, нормативных актов и законоположений».

Канани подчеркнул, что подобные атаки усилят нестабильность в регионе. Он также выразил обеспокоенность и призвал мировое сообщество «предотвратить распространение войны и нестабильности».

Вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по объектам в хуситов в Йемене в ночь на 12 января.

Американский президент Джо Байден назвал такие действия оборонительными в связи с многочисленными атаками хуситов на торговые суда разных стран в Красном море.

В ответ хуситы запустили ракеты «земля — земля» и пообещали атаковать военные базы США и Британии, если те усилят удары. По сведениям иранского агентства Tasnim, они попали по американскому кораблю в Красном море. Американские военные это не комментировали.

В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли акции протеста. Демонстранты призвали остановить удары по Йемену.

Россия предложила провести срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударами.