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Саудовская Аравия призвала к сдержанности после ударов США по Йемену

Саудовская Аравия призвала избегать эскалации после ударов США по Йемену

Саудовская Аравия призвала к сдержанности и рекомендовала избегать эскалации после ударов США и Великобритании по объектам группировки хуситов в Йемене, следует из заявления МИДа королевства в соцсети Х.

«Королевство подтверждает важность сохранения безопасности и стабильности в районе Красного моря, где свобода судоходства является международным требованием в интересах всего мира, и призывает к сдержанности, избежанию эскалации в свете происходящих в регионе событий», — говорится в сообщении.

Хуситы пообещали атаковать военные базы США при усилении ударов
Политика
Фото:Khaled Abdullah / Reuters

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по объектам в Йемене, контролируемым повстанцами-хуситами. Целями западных стран стали радиолокационные системы, места хранения и запуска дронов, баллистических и крылатых ракет, сообщает CNN. В ответ на удары западной коалиции вооруженные силы Йемена начали массовый запуск ракет класса «земля-земля».

Президент США Джо Байден назвал совершенные удары оборонительными и прямым ответом на нападения хуситов на грузовые суда в Красном море. Он также пообещал «без колебаний при необходимости принять дальнейшие меры». В ответ хуситы пригрозили ударами по военным базам США и Великобритании на Ближнем Востоке.

Теги
Саудовская Аравия США Великобритания Йемен
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