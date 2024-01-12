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Хуситы заявили об убитых и раненных при ударах США и Британии по Йемену

Хуситы: США и Британия нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять членов движения
Хуситы пригрозили атаковать «источники угрозы на суше и море», в том числе американские и британские суда. В западной коалиции называют удары по позициям движения в Йемене самообороной и ответом на действия боевиков в Красном море
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

В результате ударов США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене в ночь на 12 января погибли пять членов движения, еще шесть получили ранения. Об этом сообщают Al Arabiya и Sky News Arabiya со ссылкой на представителя вооруженных сил группировки (его имя не приводится).

По его словам, всего по территории Йемена было нанесено 73 удара. «Американские и британские атаки не останутся без ответа… и мы без колебаний нанесем удары по источникам угрозы на суше и на море», — пообещал он.

Член политбюро движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бахити, в свою очередь, пригрозил, что хуситы могут атаковать американские и британские суда. «Америка и Великобритания лишили себя возможности пересечь Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив (соединяет Красное море и Аденский залив. — РБК)», — сказал он (цитата по Sky News Arabiya). Ранее хуситы обещали атаковать базы США и Британии на Ближнем Востоке в случае продолжения ударов по Йемену.

Хуситы продолжат атаки на суда в Красном море вопреки ударам «агрессоров»
Политика
Фото:Khaled Abdullah / Reuters

По данным хуситов, атаке подверглись в том числе авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Саны, район рядом с международным аэропортом Ходейда на западе Йемена, база хуситов в провинции Саада на севере страны, международный аэропорт Таиз на юго-западе, аэропорт в городе Абс на северо-западе. Центральное командование США заявляло, что всего было поражено более 60 целей на 16 объектах, в том числе системы ПВО, склады и места запуска беспилотников и ракет.

Удары против поддерживаемой Ираном группировки были нанесены в ответ на атаки хуситов на коммерческие суда в Красном море, которые продолжаются с начала войны между Израилем и ХАМАС. В западной коалиции, возглавляемой США, заявили, что они были нанесены в целях самообороны и обеспечения безопасного судоходства. Британское Минобороны отмечало, что «особое внимание было уделено минимизации любых рисков для гражданского населения», передает Guardian.

Иран осудил действия США и Британии, назвав их произволом, нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что удары коалиции угрожают миру и безопасности. Россия потребовала созвать заседание СБ ООН.

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В поддержку ударов по объектам хуситов выступил премьер Нидерландов Марк Рютте, написав в X (бывшая Twitter), что их нападения на суда являются нарушением международного права и представляют угрозу для морской торговли. Министерство иностранных дел Германии заявило, что действия США и Британии направлены на предотвращение дальнейших атак боевиков. Во французском МИДе подчеркнули, что ответственность за эскалацию в Красном море несут хуситы.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
хуситы Йемен США Великобритания Красное море
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