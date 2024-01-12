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Война с хуситами ,  
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В МИДе назвали удары США по Йемену «извращением резолюций» Совбеза ООН

Захарова назвала удары США по Йемену «примером извращения» резолюций СБ ООН
Сюжет
Война с хуситами
Вашингтон, ударив по Йемену, нарушил международное право «во имя эскалации ради своих разрушительных целей», считает Захарова. США и Британия атаковали объекты хуситов в ответ на нападения в Красном море, назвав это самообороной
Фото: US Central Command via X / Reuters
Фото: US Central Command via X / Reuters

Представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале осудила удары США по Йемену, назвав их примером «извращения англосаксами резолюций СБ ООН».

По мнению Захаровой, Соединенные Штаты пренебрегли международным правом «во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

Россия ранее запросила заседание Совбеза ООН, оно должно начаться в 23:00 по мск 12 января.

В ночь на 12 января международная коалиция во главе с США и Британией атаковала позиции хуситов в Йемене. Центральное командование Соединенных Штатов заявило, что ударам подверглись системы ПВО, склады и места запуска беспилотников и ракет — всего более 60 целей на 16 объектах. По данным командования, военные применили более ста высокоточных боеприпасов; CNN передавал, что были задействованы ракеты «Томагавк», которых запустили с подлодки.

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Страны Запада назвали эти действия самообороной и ответом на атаки на коммерческие суда в Красном море — боевики нападают на них с начала войны Израиля и ХАМАС, заявляя, что таким образом хотят поддержать сектор Газа. Движение утверждает, что атакует только корабли под флагом Израиля и принадлежащие ему суда, а коммерческому судоходству ничего не угрожает. Тем не менее они нападали на суда, не связанные с этой страной, например контейнеровозы датской Maersk. Многим судоходным компаниям пришлось изменить маршруты в обход западного побережья Африки, что увеличило время в пути, расход топлива и затраты на рейсы.

Хуситы заявили, что под удар попали в том числе несколько аэропортов в Йемене. Действия Британии и США движение назвало «неоправданной агрессией» и пообещало, что атакует базы этих стран на Ближнем Востоке, если удары по Йемену продолжатся.

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11 января Совбез ООН принял резолюцию США с требованием прекращения атак хуситов на суда в Красном море. Россия воздержалась от голосования; страна предлагала внести в текст правки, в том числе упомянуть конфликт Израиля и ХАМАС, но их отклонили.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Йемен Мария Захарова хуситы США
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник
24 декабря 1975 года
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