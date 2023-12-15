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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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США решили созвать международную коалицию для защиты от хуситов

Axios: США созовут коалицию в Красном море из-за атак хуситов на суда и Израиль
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Хуситы за последние два месяца десятки раз пытались обстрелять Израиль и перехватывали суда. США расширят группировку в этом районе для обеспечения свободы судоходства. Иран пригрозил чрезвычайными проблемами
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

США планируют объявить о развертывании в Красном море специальной многонациональной коалиции для противодействия атакам хуситов, пишет Axios со ссылкой на источники среди израильских и американских чиновников. Об этом могут сообщить 15 декабря.

Коалиционные силы не будут сопровождать корабли, которые стали часто подвергаться атакам, но размещение оперативных сил в регионе упростит реагирование на возникающие угрозы, пояснил один из собеседников.

Белый дом направил повстанцам-хуситам в Йемене требования прекратить атаки на корабли и Израиль, аналогичные сообщения о неприемлемости атак направили им и несколько государств региона. Американская сторона признала, что это не убедило хуситов прекратить атаки.

Хуситы с начала войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС предприняли свыше 70 атак против израильской стороны, запуская беспилотники и баллистические ракеты — несмотря на то, что между Йеменом и Израилем более 1,5 тыс. км. Почти все снаряды и дроны были сбиты войсками США, Саудовской Аравии, Израиля и Франции.

В последние недели хуситы участили нападения на коммерческие суда в районе Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море, утверждая, что те принадлежали Израилю или направляются туда. Однако большинство атакованных кораблей либо имели отдаленное отношение к Израилю, либо вовсе не были с ним связаны, указывает Axios.

К примеру, в декабре нападениям подверглось болгарское, датское, британское и норвежское суда.

США хотели бы сформировать «максимально широкую» морскую коалицию для защиты судов в Красном море и послать «важный сигнал» йеменским хуситам о том, что они не потерпят дальнейших нападений, а свободное судоходство будет гарантировано, пояснил Reuters американский посол в Йемене Тим Лендеркинг.

Оперативные силы, развернутые при участии США, столкнутся с «чрезвычайными проблемами», предупредили власти Ирана.

В Красном море и Аденском заливе уже действует коалиция «Объединенные морские силы», планируется ее расширить, выяснила Washington Post. В состав коалиции со штаб-квартирой в Бахрейне входят 39 стран.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Красное море хуситы Йемен коалиция США Израиль
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