Хуситы продолжат атаки на суда в Красном море вопреки ударам «агрессоров»

Хуситы утверждают, что их атаки в Красном море были направлены только на израильские суда и не угрожали мировому судоходству. Удары США и Британии по Йемену боевики назвали «неоправданной агрессией»

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Хуситы продолжат атаковать суда в Красном море, несмотря на удары США и союзников по позициям боевиков в Йемене, заявил представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям, передает Sky News Arabia.

Салям назвал удары по Йемену «неоправданной американо-британской агрессией» с целью «остановить операции Йемена в поддержку сектора Газа». Со слов представителя «Ансар Аллах», атаки хуситов в Красном море были направлены только на суда, которые либо принадлежат Израилю, либо направляются «в порты оккупированных территорий». «Никакой угрозы международному судоходству в Красном и Аравийском морях не было», — утверждает он.

«Они совершили глупость, осуществив эту вероломную агрессию, и они ошибаются, если думают, что удержат Йемен от поддержки Палестины и Газы», — добавил Салям. Другие члены «Ансар Аллах» также уверены, что удары США и Британии по хуситам были нанесены из-за «позиции Йемена в поддержку палестинского народа перед лицом израильской агрессии», передает Al Mayadeen. Они пообещали, что действия Вашингтона и Лондона «не останутся без ответа». В частности, хуситы обещали атаковать американские и британские военные базы, если удары продолжатся.

Вопреки утверждениям хуситов, атакам, участившимся после обострения между Израилем и ХАМАС, подвергались и суда, которые не имели отношения к израильской стороне. Многим перевозчикам пришлось перенаправить свои контейнеровозы в обход Красного моря, суда следуют в Европу не через Суэцкий канал, а огибая Африку с юга. Это удлиняет каждый рейс на 7–20 дней. В связи с этим стоимость перевозки грузов на контейнеровозах, следующих из Азии в Европу, выросла вдвое. Через Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, проходит около 12% всей мировой торговли.

США в декабре создали международную коалицию по защите судоходства в Красном море. В конце месяца американские военные сообщали, что потопили лодки хуситов, которые пытались захватить зарегистрированный в Сингапуре контейнеровоз Maersk Hangzhou. В ночь на 12 января Соединенные Штаты вместе с союзниками нанесли удары по позициям боевиков в Йемене. Со слов командующего военно-воздушными силами Центрального командования США Алекса Гринкевича, им подверглись более чем 60 целей на 16 объектах, в том числе системы ПВО, склады оружия и места запуска ракет.