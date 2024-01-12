 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Хуситы продолжат атаки на суда в Красном море вопреки ударам «агрессоров»

Хуситы пообещали продолжить атаки на суда в Красном море, несмотря на удары США
Хуситы утверждают, что их атаки в Красном море были направлены только на израильские суда и не угрожали мировому судоходству. Удары США и Британии по Йемену боевики назвали «неоправданной агрессией»
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Хуситы продолжат атаковать суда в Красном море, несмотря на удары США и союзников по позициям боевиков в Йемене, заявил представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям, передает Sky News Arabia.

Салям назвал удары по Йемену «неоправданной американо-британской агрессией» с целью «остановить операции Йемена в поддержку сектора Газа». Со слов представителя «Ансар Аллах», атаки хуситов в Красном море были направлены только на суда, которые либо принадлежат Израилю, либо направляются «в порты оккупированных территорий». «Никакой угрозы международному судоходству в Красном и Аравийском морях не было», — утверждает он.

«Они совершили глупость, осуществив эту вероломную агрессию, и они ошибаются, если думают, что удержат Йемен от поддержки Палестины и Газы», — добавил Салям. Другие члены «Ансар Аллах» также уверены, что удары США и Британии по хуситам были нанесены из-за «позиции Йемена в поддержку палестинского народа перед лицом израильской агрессии», передает Al Mayadeen. Они пообещали, что действия Вашингтона и Лондона «не останутся без ответа». В частности, хуситы обещали атаковать американские и британские военные базы, если удары продолжатся.

США назвали цели ударов по Йемену
Политика

Вопреки утверждениям хуситов, атакам, участившимся после обострения между Израилем и ХАМАС, подвергались и суда, которые не имели отношения к израильской стороне. Многим перевозчикам пришлось перенаправить свои контейнеровозы в обход Красного моря, суда следуют в Европу не через Суэцкий канал, а огибая Африку с юга. Это удлиняет каждый рейс на 7–20 дней. В связи с этим стоимость перевозки грузов на контейнеровозах, следующих из Азии в Европу, выросла вдвое. Через Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, проходит около 12% всей мировой торговли.

США в декабре создали международную коалицию по защите судоходства в Красном море. В конце месяца американские военные сообщали, что потопили лодки хуситов, которые пытались захватить зарегистрированный в Сингапуре контейнеровоз Maersk Hangzhou. В ночь на 12 января Соединенные Штаты вместе с союзниками нанесли удары по позициям боевиков в Йемене. Со слов командующего военно-воздушными силами Центрального командования США Алекса Гринкевича, им подверглись более чем 60 целей на 16 объектах, в том числе системы ПВО, склады оружия и места запуска ракет.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
хуситы Красное море судоходство Йемен США Великобритания
Материалы по теме
Демократы осудили Байдена за удары по хуситам без одобрения конгресса
Политика
Хуситы пообещали атаковать военные базы США при усилении ударов
Политика
Иран назвал удар по Йемену произволом и нарушением суверенитета
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 97,54 (-0,33) Инвестиции, 11 янв, 17:22 Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 88,78 (-0,61) Инвестиции, 11 янв, 17:22
Касаткина без борьбы вышла в финал теннисного турнира в Аделаиде Спорт, 10:12
Овечкин продлил результативную серию игр в НХЛ до шести Спорт, 10:10
Кадры пожара в деревообрабатывающем цехе в Златоусте Общество, 10:03
Не такие и бедные: как ученые спорят с ростом неравенства — The Economist Pro, 10:02
Курс евро опустился ниже ₽97 впервые с 13 декабря Инвестиции, 09:59
Хуситы продолжат атаки на суда в Красном море вопреки ударам «агрессоров» Политика, 09:56
На тюменской трассе водитель врезался в оторвавшийся прицеп и погиб Общество, 09:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Объявленный в розыск российский олимпиец захотел выступить за сборную США Спорт, 09:50
Почему в России не работает импортозамещение Pro, 09:42
Под Челябинском загорелся деревообрабатывающий цех Общество, 09:36
Товарооборот России и Китая в 2023 году побил рекорд Экономика, 09:21
Чудо китайских соцсетей: смогут ли его повторить российские проекты Pro, 09:18
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 09:10
Что нужно знать инвестору утром 12 января Инвестиции, 08:58