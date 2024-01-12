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Великобритания заявила, что нанесла удары по Йемену в порядке самообороны

Премьер Сунак: Великобритания нанесла удары по Йемену в порядке самообороны
Лондон объяснил, что удары по Йемену были нанесены из-за угрозы, которую хуситы представляют для судоходства в Красном море, в том числе для британских судов. В январе Британия сообщила о «самой крупной» атаке на ее судно
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания нанесла удары по Йемену в порядке «самообороны». Его заявление опубликовано на сайте офиса британского премьера.

По словам Сунака, королевские ВВС Великобритании «нанесли точечные удары» по военным объектам хуситов в Йемене. Он объяснил начало бомбардировок серией атак йеменской группировки на торговые суда в Красном море.

«Соединенное Королевство всегда будет выступать за свободу судоходства и свободную торговлю. Поэтому мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны вместе с Соединенными Штатами при поддержке со стороны Нидерландов, Канады и Бахрейна против целей, связанных с атаками [на суда], чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство», — говорится в заявлении премьера.

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Удары международной коалиции по объектам группировки хуситов в Йемене были нанесены в ночь на 12 января, взрывы звучали в столице, городе Сана, портовом городе Ходейда и ряде других городов.

Президент США Джо Байден сообщил, что атаку поддержала коалиция при участии Великобритании, непосредственно принимавшей участие в нанесении ударов, а также Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Американский лидер назвал совершенные удары оборонительными и прямым ответом на нападения хуситов на грузовые суда в Красном море.

В начале декабря 2023 года телеканалы Al-Arabiya и Al-Hadath сообщили, что британское торговое судно подверглось атаке в Красном море со стороны Йемена. Источники Al-Hadath говорили, что судно шло под флагом Соединенного Королевства, с британским экипажем. В январе 2024 года корабль британского королевского флота HMS Diamond тоже попал под удар йеменских боевиков. Минобороны Великобритании назвало эту атаку «самой крупной и сложной».

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Великобритания Йемен самооборона хуситы Красное море корабли
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