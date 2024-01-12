 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

США и Британия нанесли удары по Йемену

США и Британия нанесли авиаудары по базам хуситов в Йемене
По базам хуситов в Йемене нанесены удары ракетами «Томагавк», взрывы прозвучали в нескольких городах страны. Этому предшествовали множественные нападения боевиков на грузовые корабли в Красном море и ультиматум от США
Фото: Mass Communication Specialist 1st Class Eric Garst / U.S. Navy / Getty Images
Фото: Mass Communication Specialist 1st Class Eric Garst / U.S. Navy / Getty Images

В столице Йемена, городе Сана, прозвучали взрывы, передают корреспонденты Al Mayadeen и Al Jazeera. По сведениям последнего, было четыре сильных взрыва. Взрывы также раздаются в городах Ходейда, Саада, Дхамар и Таиз.

Источники Reuters, CBS и CNN подтверждают, что США и Великобритания наносят авиаудары по базам хуситов. Удары наносились истребителями и ракетами «Томагавк».

По данным Al Mayadeen, хуситы запустили множество ракет «земля-земля», а иранский военный флот переведен в состояние максимальной боевой готовности. Телеканал сообщает, что удар нанесен по американскому кораблю.

Атакованы около десяти объектов в Йемене, среди них производственные центры и арсеналы, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на собеседника в Пентагоне. Удары прекратились, но Вашингтон оставляет за собой право на дальнейший военный ответ, заявил Al-Hadath источник среди американских чиновников.

На фоне эскалации цены на нефть выросли на 2,5%.

Как отмечает Bloomberg, хуситы — непростой противник. В 2014 они захватили столицу Йемена и успешно противостояли коалиции под руководством Саудовской Аравии в войне, которая началась год спустя. США уже наносили удары по территории Йемена прежде, в последний раз это происходило в 2016 году.

Иран направил эсминец в Красное море после уничтожения США лодок хуситов
Политика
Американский эсминец&nbsp;USS Gravely

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Хуситские группировки пообещали ответить США. «Ответ будет более масштабным, чем атака, которая была осуществлена с использованием 20 дронов и нескольких ракет», — заверил Абдул-Малик аль-Хуси, лидер поддерживаемой Ираном группировки, которая контролирует северную и западную часть Йемена.

В начале января США вместе с союзниками сделали последнее предупреждение хуситам в связи с регулярными нападениями боевиков на грузовые корабли в Красном море. После того, как атаки продолжились, правительства США и Британии начали подготовку к ударам. Белый дом с партнерами до сих пор не желали слишком решительно реагировать на проблему хуситов — отчасти из-за поддержки боевиков Ираном и нежелания давать повод для начала крупной региональной войны, поясняли источники WSJ среди западных советников и сотрудников служб безопасности.

Совбез ООН принял 10 января резолюцию, в которой призвал хуситов «немедленно прекратить все нападения, которые препятствуют глобальной торговле, правам и свободам судоходства, а также региональному миру». Инициаторами документа выступили США и Японией, его поддержали 11 стран, никто не голосовал против. Россия, Алжир и Мозамбик воздержались, не помешав принятию документа. Российский постпред Василий Небензя увидел в резолюции намерение США получить «благословение» для американское коалиции от ООН.

США обвиняют Иран в «поддержке и подстрекательстве» кризиса, указывая, что хуситы были бы неспособны угрожать маршрутам морских перевозок, если бы не помощь Тегерана и предоставление технологической и разведывательной информации. Хуситские боевики проходили обучение в элитной иранской военно-морской академии, выяснила Telegraph. Власти Ирана отрицают наличие значительных связей с хуситами.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Йемен Сана хуситы
Материалы по теме
Британия заявила о крупнейшей атаке хуситов в Красном море
Политика
После авиаударов западной коалиции хуситы начали массовый запуск ракет
Политика
Иран направил эсминец в Красное море после уничтожения США лодок хуситов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 97,54 (-0,33) Инвестиции, 11 янв, 17:22 Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 88,78 (-0,61) Инвестиции, 11 янв, 17:22
The Jerusalem Post сообщила об атаке по посольству США в Ираке Политика, 04:06
Великобритания заявила, что нанесла удары по Йемену в порядке самообороны Политика, 04:05
Байден объявил об ударах коалиции Запада по Йемену Политика, 03:44
Пентагон назвал число атак по базам США в Сирии и Ираке Политика, 03:26
США запустили по Йемену ракеты «Томагавк» с атомной подлодки «Флорида» Политика, 03:11
После авиаударов западной коалиции хуситы начали массовый запуск ракет Политика, 02:57
Россия денонсировала соглашение об автомобильном сообщении с Украиной Политика, 02:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
США и Британия нанесли удары по Йемену Политика, 02:40
Зеленский предупредил о смерти украинских пенсионеров без помощи Запада Политика, 02:16
«Барселона» сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании Спорт, 02:04
Завод Tesla временно прекратит работу на фоне ситуации в Красном море Бизнес, 01:59
В Москве наркоторговец угнал машину таможенников по пути на допрос Общество, 00:57
США и Британия нанесут удары по хуситам в Йемене Политика, 00:25
Элтон Джон выставит на аукцион серебряные ботинки и кабриолет Общество, 00:19