США и Британия нанесли удары по Йемену

По базам хуситов в Йемене нанесены удары ракетами «Томагавк», взрывы прозвучали в нескольких городах страны. Этому предшествовали множественные нападения боевиков на грузовые корабли в Красном море и ультиматум от США

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В столице Йемена, городе Сана, прозвучали взрывы, передают корреспонденты Al Mayadeen и Al Jazeera. По сведениям последнего, было четыре сильных взрыва. Взрывы также раздаются в городах Ходейда, Саада, Дхамар и Таиз.

Источники Reuters, CBS и CNN подтверждают, что США и Великобритания наносят авиаудары по базам хуситов. Удары наносились истребителями и ракетами «Томагавк».

По данным Al Mayadeen, хуситы запустили множество ракет «земля-земля», а иранский военный флот переведен в состояние максимальной боевой готовности. Телеканал сообщает, что удар нанесен по американскому кораблю.

Атакованы около десяти объектов в Йемене, среди них производственные центры и арсеналы, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на собеседника в Пентагоне. Удары прекратились, но Вашингтон оставляет за собой право на дальнейший военный ответ, заявил Al-Hadath источник среди американских чиновников.

На фоне эскалации цены на нефть выросли на 2,5%.

Как отмечает Bloomberg, хуситы — непростой противник. В 2014 они захватили столицу Йемена и успешно противостояли коалиции под руководством Саудовской Аравии в войне, которая началась год спустя. США уже наносили удары по территории Йемена прежде, в последний раз это происходило в 2016 году.

Хуситские группировки пообещали ответить США. «Ответ будет более масштабным, чем атака, которая была осуществлена с использованием 20 дронов и нескольких ракет», — заверил Абдул-Малик аль-Хуси, лидер поддерживаемой Ираном группировки, которая контролирует северную и западную часть Йемена.

В начале января США вместе с союзниками сделали последнее предупреждение хуситам в связи с регулярными нападениями боевиков на грузовые корабли в Красном море. После того, как атаки продолжились, правительства США и Британии начали подготовку к ударам. Белый дом с партнерами до сих пор не желали слишком решительно реагировать на проблему хуситов — отчасти из-за поддержки боевиков Ираном и нежелания давать повод для начала крупной региональной войны, поясняли источники WSJ среди западных советников и сотрудников служб безопасности.

Совбез ООН принял 10 января резолюцию, в которой призвал хуситов «немедленно прекратить все нападения, которые препятствуют глобальной торговле, правам и свободам судоходства, а также региональному миру». Инициаторами документа выступили США и Японией, его поддержали 11 стран, никто не голосовал против. Россия, Алжир и Мозамбик воздержались, не помешав принятию документа. Российский постпред Василий Небензя увидел в резолюции намерение США получить «благословение» для американское коалиции от ООН.

США обвиняют Иран в «поддержке и подстрекательстве» кризиса, указывая, что хуситы были бы неспособны угрожать маршрутам морских перевозок, если бы не помощь Тегерана и предоставление технологической и разведывательной информации. Хуситские боевики проходили обучение в элитной иранской военно-морской академии, выяснила Telegraph. Власти Ирана отрицают наличие значительных связей с хуситами.