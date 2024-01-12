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Австралия объяснила свою роль в операции США и Британии в Йемене

Минобороны: Австралия участвовала в работе оперштаба во время атак США в Йемене

Персонал Минобороны Австралии участвовал в работе оперативного штаба, когда военные США и Великобритании наносили удары по Йемену, сообщил министр обороны страны и заместитель премьер-министра Ричард Марлз, передает австралийская телерадиокорпорация ABC. Подробности о том, что именно они делали, министр не раскрыл.

Марлз подчеркнул, что участие Австралии полностью соответствовало национальным интересам страны. «Австралия должна отстаивать свободу судоходства», — сказал глава Минобороны, обвинив йеменских хуситов в «нарушении порядка, основанного на правилах».

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Фото:UK MOD / Reuters

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по объектам в Йемене, контролируемым повстанцами-хуситами. Президент США Джо Байден назвал совершенные удары оборонительными и прямым ответом на нападения хуситов на грузовые суда в Красном море.

Целями стран западной коалиции стали радиолокационные системы, места хранения и запуска дронов, баллистических и крылатых ракет, сообщает CNN. В ответ на удары западной коалиции вооруженные силы Йемена начали массовый запуск ракет класса «земля — земля».

Источник среди американских чиновников позднее заявил телеканалу Al-Hadath, что удары прекратились, но Вашингтон оставляет за собой право на дальнейший военный ответ. В ответ хуситы пригрозили ударами по военным базам США и Великобритании на Ближнем Востоке.

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Австралия США Великобритания Йемен хуситы
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