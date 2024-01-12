США запустили по Йемену ракеты «Томагавк» с атомной подлодки «Флорида»

Целями ударов стали склады хуситов и места запуска ракет и дронов, с помощью которых группировка угрожала судоходству в Красном море, заявили в Вашингтоне

Для нанесения ударов по Йемену Соединенные Штаты используют бомбардировщики и крылатые ракеты «Томагавк», передает CNN.

Пo данным Reuters, для нанесения ударов США помимо авиации задействовали также подводные лодки. CNN сообщает, что в нанесении ударов по Йемену участвовала атомная подводная лодка класса «Огайо» USS Florida («Флорида»), находящаяся в Красном море. Именно с нее запускались крылатые ракеты «Томагавк».

Целями США и Великобритании в ходе ударов по Йемену стали радиолокационные системы, места хранения и запуска дронов, баллистических и крылатых ракет, сообщает CNN. Американский чиновник сообщил, что эти цели выбраны для того, чтобы ограничить возможности хуситов по атакам на судоходство в Красном море. Всего США и Великобритания нанесли более десятка ударов.

Это первые удары США по хуситам в Йемене с 2016 года. Атака на Йемен произошла на фоне регулярных атак движения хуситов на торговые и военные корабли в Красном море, связанные с Израилем и США. Как отмечает Politico, удары были нанесены после того, как хуситы проигнорировали требования США и их союзников о прекращении атак, звучавшие на последней неделе.

В среду, 10 января, официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал хуситов прекратить нападения, предупредив, что, если они продолжатся, хуситы «понесут ответственность за последствия». Американские военные заявили в 11 января, что хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету по кораблям в Аденском заливе, что стало 27-й атакой группировки с середины ноября.