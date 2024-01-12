Демократы осудили Байдена за удары по хуситам без одобрения конгресса

Группа демократов назвала удар США по хуситам без одобрения конгресса нарушением Конституции. Часть республиканцев одобрили решение Байдена, но сочли его запоздалым, отметив, что боевики «понимают только язык силы»

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Конгрессмены в Соединенных Штатах неоднозначно оценили решение президента Джо Байдена нанести удары по позициям хуситов в Йемене в ответ на нападения боевиков на коммерческие суда в Красном море, сообщает Politico.

Группа прогрессивных демократов в палате представителей считает, что этот шаг противоречит ст. 1 Конституции страны, которая требует, чтобы военные действия были санкционированы конгрессом. Байден уведомил конгресс об ударах, но не запросил одобрения законодателей, отмечает издание.

О «неприемлемом нарушении» Основного закона заявила, в частности, лидер прогрессивной группы Прамила Джаяпал. Ее поддержали Рашида Тлайб (демократ от Мичигана) и Кори Буш (Миссури), назвав действия Байдена неконституционными и осудив «бесконечную войну». «Президенту необходимо было обратиться к конгрессу, прежде чем нанести удар по хуситам в Йемене и вовлечь нас в новый конфликт на Ближнем Востоке», — написал в X (бывшая Twitter) член палаты представителей Ро Кханна, с ним согласился однопартиец Ильхан Омар. Конгрессмен Марк Покан назвал неприемлемым риск «быть втянутыми в еще один десятилетний конфликт» без санкции конгресса.

Эту точку зрения разделили некоторые представители Республиканской партии, в частности сенатор от Юты Майк Ли и члены палаты представителей Томас Мэсси (Кентукки) и Чип Рой (Техас).

При этом часть республиканцев приветствовали удары по хуситам. В их числе — лидер партии в сенате Митч Макконнелл, который выразил мнение, что США «запоздали» с применением силы. Он понадеялся, что этот шаг «ознаменует устойчивый сдвиг в подходе администрации Байдена к Ирану и его доверенным лицам». Сенатор-республиканец из комитета по вооруженным силам Роджер Уикер также заявил, что «удар был нанесен на два месяца позже, чем нужно», но назвал его первым шагом к «восстановлению сдерживания» в Красном море.

Сенатор Рик Скотт считает, что удары по позициям хуситов лишат «всех террористов, поддерживаемых Ираном», возможности атаковать США и союзников. Линдси Грэм, сенатор от Южной Каролины, в свою очередь заявил, что «единственный язык, который понимают радикальные исламские группировки, — это язык силы». По словам законодателя, администрация Байдена должна понять, что «ее политика сдерживания полностью провалилась».

Вооруженные силы США и Великобритании при поддержке других членов коалиции, созданной для защиты судоходства в Красном море, нанесли удары военным объектам хуситов в ночь на 12 января, назвав их самообороной. Байден отмечал, что боевики ранее совершили 27 нападений на грузовые суда, которые затронули свыше 50 стран; в ходе атак хуситы применяли противокорабельные баллистические ракеты. Целями ударов США стали склады и места запуска ракет и дронов. Соединенные Штаты использовали истребители и ракеты «Томагавк». По данным CNN, «Томагавки» запустила атомная подлодка класса «Огайо» USS Florida.

Россия запросила на 12 января проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. Накануне Совбез принял американский проект резолюции с осуждением атак хуситов в Красном море (за документ проголосовали 11 членов, а четыре, в том числе Россия, воздержались). Москва предлагала внести поправки в текст, в том числе указать палестино-израильский конфликт в качестве причины обострения в Красном море, но их отклонили. Постпред Василий Небензя говорил, что без упоминания эскалации между Израилем и ХАМАС «в резолюции будет нарушена причинно-следственная связь и искажен общий контекст происходящего».